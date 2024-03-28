Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση την Πέμπτη για κλοπή 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες της χρεοκοπημένης, πλέον, πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX που ίδρυσε.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Λιούις Κάπλαν ανακοίνωσε την ποινή στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Μανχάταν, αφού απέρριψε τον ισχυρισμό του Μπάνκμαν Φράιντ ότι οι πελάτες του FTX δεν έχασαν πραγματικά χρήματα.

Νωρίτερα, στις 2 Νοεμβρίου, δικαστήριο είχε κρίνει ένοχο τον Μπάνκμαν Φράιντ , 32 ετών για επτά κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας που προέκυψαν από την κατάρρευση της FTX το 2022. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη υπόθεση μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ.

FTX co-founder Sam Bankman-Fried was sentenced to 25 years in prison for stealing billions of dollars from customers.



Ο δικαστής Lewis Kaplan είπε ότι θα συνιστούσε να μην σταλεί ο Sam Bankman-Fried σε φυλακή υψίστης ασφαλείας επειδή δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι αποτελούσε απειλή βίας. Η φήμη του SBF, η σχέση με την τεράστια περιουσία του και το ότι είναι αυτιστικό άτομο θα τον καθιστούσαν «ασυνήθιστα ευάλωτο» στη φυλακή, είπε ο δικαστής Kaplan. Πρόσθεσε ότι η φυλακή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, για να διευκολύνει τις οικογενειακές επισκέψεις.

Η ποινή σηματοδότησε την πτώση ενός εξαιρετικά πλούσιου επιχειρηματία και μεγάλου πολιτικού δωρητή. Ο Μπάνκμαν Φράιντ δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής του.

Ο Μπάνκμαν-Φράιντ ο οποίος ίδρυσε την FTX το 2019, ήταν μια από τις πιο υψηλές προσωπικότητες στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, γνωστός για τους πολιτικούς δεσμούς του, τις σχέσεις με διασημότητες και τις διασώσεις άλλων εταιρειών που αγωνίζονταν να επιβιώσουν. Τον περασμένο Νοέμβριο ωστόσο, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για προστασία από πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου, αφού η υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών άφησε μια «τρύπα» πολλών δισεκατομμυρίων στα βιβλία της.

Ο δικαστής Κάπλαν είπε ότι ο Μπάνκμαν Φράιντ δεν είχε δείξει καμία μεταμέλεια.

«Ήξερε ότι ήταν λάθος», είπε ο Κάπλαν πριν ανακοινώσει την ποινή. "Ήξερε ότι ήταν εγκληματικό. Μετανιώνει που έβαλε ένα πολύ κακό στοίχημα σχετικά με την πιθανότητα να πιαστεί. Αλλά δεν πρόκειται να παραδεχτεί τίποτα, όπως είναι δικαίωμά του."

Συνεχίζοντας την ανάλυση της ετυμηγορίας, ο δικαστής Κάπλαν είπε ότι οι πελάτες της FTX έχασαν 8 δισεκατομμύρια δολάρια, οι επενδυτές μετοχών της FTX έχασαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι οι δανειστές στο hedge fund της Alameda Research που ίδρυσε ο Μπάνκμαν Φράιντ έχασαν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι οι πελάτες και οι πιστωτές της FTX θα πληρωθούν πλήρως είναι παραπλανητικός, είναι λογικά εσφαλμένος, είναι κερδοσκοπικός», πρόσθεσε ο Κάπλαν. "Ένας κλέφτης που παίρνει τα λάφυρά του στο Λας Βέγκας και στοιχηματίζει με επιτυχία τα κλεμμένα χρήματα δεν δικαιούται έκπτωση στην ποινή χρησιμοποιώντας τα κέρδη του από το Λας Βέγκας για να επιστρέψει όσα έκλεψε."



