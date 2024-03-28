Oι Ηνωμένες Πολιτείες διαβίβασαν στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας γραπτή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο εξτρεμιστικής επίθεσης στη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων στη Μόσχα, αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Παράλληλα, ο Τζον Κίρμπι απέρριψε ως «ανοησία» την κατηγορία της Ρωσίας για εμπλοκή της Ουκρανίας στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας στην αίθουσα συναυλιών Crocus City, λέγοντας ότι ήταν σαφές ότι το Ισλαμικό Κράτος ήταν «αποκλειστικά υπεύθυνο».

Ο Κίρμπι προχώρησε σε δηλώσεις λίγο αφότου η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας είπε ότι είχε αποκαλύψει στοιχεία ότι οι τέσσερις ένοπλοι που πραγματοποίησαν την επίθεση της περασμένης Παρασκευής συνδέονταν με «Ουκρανούς εθνικιστές» και είχαν λάβει μετρητά και κρυπτονομίσματα από την Ουκρανία.

Χαρακτήρισε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ως «ανοησία και προπαγάνδα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, παρείχαν πολλαπλές προειδοποιήσεις στις ρωσικές αρχές για εξτρεμιστικές επιθέσεις σε συναυλίες και μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα, μεταξύ άλλων γραπτώς στις 7 Μαρτίου στις 11:15 π.μ., στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το Ισλαμικό Κράτος ήταν ο μόνος υπεύθυνος για τη φρικτή επίθεση στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα», είπε ο Κίρμπι. «Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να βοηθήσουν στην αποτροπή αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης και το Κρεμλίνο το γνωρίζει αυτό».



