«Eίμαι με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου. Είναι δύσκολο να το πεις δυνατά».
Συγκλόνισε η παρουσιάστρια του CNN, Sara Sidner, η οποία ανακοίνωσε στο τέλος του δελτίου ειδήσεων τη Δευτέρα, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου.
Η Sara Sidner ανέφερε ότι: «ποτέ δεν αρρώστησα ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Δεν καπνίζω, πίνω σπάνια. Ο καρκίνος του μαστού δεν είχε εμφανιστεί στην οικογένειά μου. Και όμως εδώ είμαι με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου. Είναι δύσκολο να το πεις δυνατά».
Η παρουσιάστρια είπε πως βρίσκεται στον δεύτερο μήνα της χημειοθεραπείας και πως θα υποβληθεί σε ακτινοβολία και διπλή μαστεκτομή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.