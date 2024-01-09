«Eίμαι με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου. Είναι δύσκολο να το πεις δυνατά».

Συγκλόνισε η παρουσιάστρια του CNN, Sara Sidner, η οποία ανακοίνωσε στο τέλος του δελτίου ειδήσεων τη Δευτέρα, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου.

Η Sara Sidner ανέφερε ότι: «ποτέ δεν αρρώστησα ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Δεν καπνίζω, πίνω σπάνια. Ο καρκίνος του μαστού δεν είχε εμφανιστεί στην οικογένειά μου. Και όμως εδώ είμαι με καρκίνο του μαστού τρίτου σταδίου. Είναι δύσκολο να το πεις δυνατά».

Η παρουσιάστρια είπε πως βρίσκεται στον δεύτερο μήνα της χημειοθεραπείας και πως θα υποβληθεί σε ακτινοβολία και διπλή μαστεκτομή.

Πηγή: skai.gr

