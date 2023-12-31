Το μήνυμα του Μακρόν για το 2024: Οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές ήταν αναγκαίες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους Γάλλους τόνισε ότι το 2023 έγιναν στη Γαλλία μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες ήταν αναγκαίες αν και μερικές φορές δυσάρεστες, όπως το συνταξιοδοτικό. Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ωστόσο ότι η ανεργία στη Γαλλία εξακολουθεί να μειώνεται και ότι το κοινωνικό κράτος διατηρείται, ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σημείωσε επίσης ότι μέσα σε 10 χρόνια οι αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας διπλασιάστηκαν, ενώ σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ανέφερε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε προστατεύει τη Γαλλικη Δημοκρατία και σε συνδυασμό με τη συμφωνία που επετεύχθη στο ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπουν την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. «Το 2024 θα πρέπει να είναι ένα έτος που θα πρέπει να προωθήσουμε διαρθρωτικές αλλαγές στους τομείς της παιδείας και της οικονομίας, κυρίως δε σε ό,τι αφορά την βιομηχανική πολιτική και την τεχνολογική ανάπτυξη» σημείωσε επίσης ο πρόεδρος Μακρόν.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συνέχισης της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ανέφερε ότι στις ευρωεκλογές του 2024 το δίλημμα θα είναι η συνέχιση ή το μπλοκάρισμα της ενωμένης Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον εορτασμό των 80 ετών από την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία αλλά και στην ολοκλήρωση των έργων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων.

Τέλος, κάλεσε τους Γάλλους να είναι παρόντες στις εκδηλώσεις που θα γίνουν ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.