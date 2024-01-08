Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την οποία έκανε δεκτή.

Σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η εργασία της Μπορν στην υπηρεσία του γαλλικού Έθνους ήταν καθημερινά υποδειγματική. Στην επιστολή της παραίτησης της η απερχόμενη πρωθυπουργός αναφέρει ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στην Γαλλία.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Η είδηση της παραίτησης της Γαλλίδας πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας βρίσκεται σε διαδικασία ανασχηματισμού.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Μακρόν στην πρωθυπουργία πριν από ενάμιση χρόνο. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Γάλλο πρόεδρο το όνομα του ή της διαδόχου της στον πρωθυπουργικό θώκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.