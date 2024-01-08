Λογαριασμός
Γαλλία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την οποία έκανε δεκτή.

Σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η εργασία της Μπορν στην υπηρεσία του γαλλικού Έθνους ήταν καθημερινά υποδειγματική. Στην επιστολή της παραίτησης της η απερχόμενη πρωθυπουργός αναφέρει ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στην Γαλλία.

Η είδηση της παραίτησης της Γαλλίδας πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας βρίσκεται σε διαδικασία ανασχηματισμού.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Μακρόν στην πρωθυπουργία πριν από ενάμιση χρόνο. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Γάλλο πρόεδρο το όνομα του ή της διαδόχου της στον πρωθυπουργικό θώκο.



