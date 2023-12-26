H ζωή μιμήθηκε την τέχνη στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστή έναν 6χρονο που ταξίδευε ασυνόδευτος για τις διακοπές των Χριστουγέννων και για κακή του τύχη η αεροπορική εταιρεία έκανε λάθος και τον έβαλε σε λάθος πτήση.

Η περιπέτεια του μικρού μοιάζει με το «Μόνος στο Σπίτι», καθώς όπως γράφει η Daily Mail η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines δεν κατάλαβε το λάθος της μέχρι την στιγμή που η γιαγιά του που τον περίμενε στο αεροδρόμιο Φορτ Μάγιερ άρχισε να τον αναζητά.

Το παιδί έφτασε τελικά στο Ορλάντο, 257 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του αρχικού προορισμού του.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο με την εταιρεία να αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη και το γεγονός να γίνεται viral σε όλο τον κόσμο θυμίζοντας την περιπέτεια του ηθοποιού Μακόλει Κάλκιν στην ταινία Home Alone 2.

«Στις 21 Δεκεμβρίου, ένα ασυνόδευτο παιδί που ταξίδευε από τη Φιλαδέλφεια προς το Φορτ Μάιερς επιβιβάστηκε λανθασμένα σε πτήση προς το Ορλάντο», ανέφερε η Spirit Airlines σε ανακοίνωση που δόθηκε την Κυριακή.

Η γιαγιά του 6χρονου, Κάσπερ, Μαρία Ράμος περιέγραψε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WINK News τις στιγμές αγωνίας μέχρι να βρει που είχε καταλήξει ο εξάχρονος εγγονός της δείχνοντας την ετικέτα check-in που είχε στα χέρια της.

Η Spirit Airlines προσφέρθηκε να αποζημιώσει τη γιαγιά του για το ταξίδι για να πάρει τον Κάσπερ, ωστόσο η οικογένειά του ζητά εξηγήσεις.

Πηγή: skai.gr

