Συνελήφθη 33χρονος άνδρας ως ύποπτος για την δολοφονία της γυναίκας του και των 4 παιδιών του που εντοπίστηκαν νεκροί σε διαμέρισμα σε περιοχή του Παρισιού.

Οι εισαγγελείς στη Γαλλία είχαν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον εντοπισμό πέντε σορών σε μια πόλη βορειοανατολικά του Παρισιού. Οι σοροί τους βρέθηκαν στην πόλη Meaux, η οποία απέχει λίγο περισσότερο από 41 χιλιόμετρα (25 μίλια) από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Actu 17, ο πατέρας θεωρείται ύποπτος ότι σκότωσε με μαχαίρι την 35χρονη σύντροφό του και τα τέσσερα παιδιά του ηλικίας 10, 7, 4 ετών και 9 μηνών, αυτή τη Δευτέρα στο Meaux. Ο 33χρονος συνελήφθη στο σπίτι του πατέρα του σήμερα το πρωί στην πόλη Sevran (Seine-Saint-Denis). Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, ο 33χρονος φέρεται να είναι γνωστός στην αστυνομία.

Πώς εντοπίστηκαν οι σοροί στο διαμέρισμα

Ένας φίλος της μητέρας ήταν εκείνος που σήμανε συναγερμό στο αστυνομικό τμήμα του Meaux επειδή δεν είχε νεότερά τους. Στη συνέχεια, η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πήγαν στο σημείο και εντόπισαν τις 5 σορούς. Κατά τη διάρκεια των ευρημάτων, οι ερευνητές παρατήρησαν γρήγορα ότι η πόρτα του οικογενειακού διαμερίσματος, είχε σημάδια διάρρηξης. Ο πατέρας απουσίαζε και η αστυνομία άρχισε αμέσως να τον αναζητά. Ο άνδρας φέρεται να πάσχει από «ψυχιατρικές διαταραχές» σύμφωνα με την ιστοσελίδα Actu 17.

Ο ύποπτος ήταν στόχος έρευνας το 2019 για πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δύο τριπλές παιδοκτονίες από τους πατέρες των παιδιών το τελευταίο διάστημα στο Παρίσι

Το τελευταίο διάστημα, στην περιοχή του Παρισιού διαπράχθηκαν δύο τριπλές παιδοκτονίες από τους πατέρες των παιδιών.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ένας 41χρονος άνδρας εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσει τη δολοφονία των τριών θυγατέρων του, ηλικίας 4 έως 11 ετών, στην Alfortville, στα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Αναφέρθηκε σε διένεξη με την πρώην σύντροφο του για την κηδεμονία των παιδιών.

Ένα μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο, χωροφύλακας σκότωσε τις τρεις κόρες του πριν αυτοκτονήσει, στην κατοικία του στο Vemars, στα βορειοανατολικά του Παρισιού. Και σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για «περίπλοκο οικογενειακό πλαίσιο» σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

