Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, όπως δήλωσε η αστυνομία, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο που υπογραμμίζει την ικανότητα των ανταρτών Σεμπάμπ να χτυπάνε.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν θεαθεί νωρίτερα να αναπτύσσονται περιμετρικά του Syl Hotel, όπου συχνάζουν συνήθως κυβερνητικοί αξιωματούχοι και βουλευτές, μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ και την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι συνδεόμενοι με την Αλ Κάιντα μαχητές.

«Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν. Δεκαοκτώ άμαχοι και εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση στο ξενοδοχείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κάσιμ Άχμεντ Ρόμπολ, σε συνέντευξη Τύπου. «Και οι πέντε τρομοκράτες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν και τα πτώματά τους εντοπίστηκαν».

Η οργάνωση Σεμπάμπ διεξάγει σκληρό αντάρτικο εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας από το 2006 στην προσπάθεια να εγκαθιδρύσει τη δική της διακυβέρνηση στη βάση της δικής της ερμηνείας του ισλαμικού νόμου (σαρία).

Κατά τη χθεσινή επίθεση, κάτοικοι άκουσαν μια έκρηξη την οποία ακολούθησαν πυρά όπλων καθώς οι επιτιθέμενοι εισέρχονταν στο ξενοδοχείο, όπως είπαν στο Reuters.

Μια δεύτερη έκρηξη ακολούθησε αρκετά λεπτά αργότερα, ανέφεραν ένας δημοσιογράφος του Reuters και ένας κάτοικος.

Παρότι έχει εκδιωχθεί από αρκετές περιοχές από δυνάμεις υποστηριζόμενες από την κυβέρνηση από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η οργάνωση εξακολουθεί να ελέγχει τεράστιες περιοχές στη νότια και κεντρική Σομαλία και να εξαπολύει σποραδικές επιθέσεις σε αμάχους και στρατιωτικούς στόχους.

Τον Ιούνιο, μαχητές της Σεμπάμπ σκότωσαν εννέα ανθρώπους στο εστιατόριο Pearl στην πρωτεύουσα. Το 2019, μαχητές της επιτέθηκαν στο Syl Hotel.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.