Γαλλία: Εκατό προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας σε αεροδρόμια μετά τις 18 Οκτωβρίου

Συνολικά 100 προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας έχουν γίνει από τις 18 Οκτωβρίου σε γαλλικά αεροδρόμια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον, διευκρινίζοντας πως δεν προέρχονταν όλες από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

«Θα καταθέτουμε κάθε φορά μήνυση, δεν θα αφήνουμε τίποτα να περάσει», σχολίασε ο Μπον μιλώντας στον ενημερωτικό σταθμό LCI.

«Λάβαμε συνολικά 100 προειδοποιήσεις στα γαλλικά αεροδρόμια, λίγο λιγότερες αυτές τις τελευταίες ημέρες, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η θέση μεγάλης αυστηρότητας», διευκρίνισε.

Στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λιόν στο Παρίσι, ένα άτομο συνεληφθη και άρχισε σε βάρος του δικαστική διαδικασία, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως υπήρξαν επίσης μερικές απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων.

Εκτός από τις προειδοποιήσεις για βόμβα, «έχουμε σχεδόν διπλασιασμό των επισημάνσεων για εγκαταλειμμένες αποσκευές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα αεροδρόμια», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η Γαλλία αύξησε στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού του σχεδίου Vigipirate κατά των επιθέσεων, μετά το φόνο, στις 13 Οκτωβρίου, του εκπαιδευτικού Ντομινίκ Μπερνάρ στο λύκειο στο οποίο δίδασκε στο Αράς (βόρεια) από ένα νέο που είχε φάκελο για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.