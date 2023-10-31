Η γαλλική αστυνομία άνοιξε σήμερα πυρ στο Παρίσι και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, απειλούσε και φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» σε συρμό του προαστιακού, έγινε γνωστό στο AFP από αστυνομική πηγή και την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε κίνδυνο» διευκρίνισε η εισαγγελία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από επιβάτες που την κάλεσαν αναφέροντας ότι γυναίκα με «πλήρως καλυμμένο το κεφάλι και το σώμα» «απειλούσε» μέσα σε τρένο, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στα προάστια, διευκρίνισε η αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα «φώναξε αρκετές φορές Αλλάχ Ακμπάρ», πρόσθεσε η αστυνομική πηγή, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία κατάφερε να «την απομονώσει» στον σταθμό Bibliothèque François Mitterrand στο Παρίσι, ο οποίος εκκενώθηκε γρήγορα.

Η γυναίκα «αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της αστυνομίας» και απείλησε «να ανατιναχθεί», δήλωσαν η εισαγγελία και η αστυνομική πηγή. Αστυνομικός πυροβόλησε τότε μία φορά, τραυματίζοντας σοβαρά τη γυναίκα.

Δύο έρευνες έχουν αρχίσει για το συμβάν. Η μία, με την οποία έχει επιφορτιστεί η δικαστική αστυνομία του Παρισιού για «απειλές θανάτου και πράξη εκφοβισμού υπαλλήλου της κρατικής εξουσίας».

Με την άλλη επιφορτίστηκε η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) και έχει στόχο τη διερεύνηση του πυροβολισμού από τον αστυνομικό, όπως γίνεται όταν ένας αστυνομικός κάνει χρήση του όπλου του.

Μετά τη δολοφονία καθηγητή στην Αράς, στη βόρεια Γαλλία, στις 13 Οκτωβρίου από νεαρό, που είχε φάκελο για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση από τον Φεβρουάριο του 2021, η Γαλλία αύξησε το επίπεδο συναγερμού.

Ο φόνος αυτός ξαναβύθισε τη Γαλλία στον φόβο ισλαμιστικών επιθέσεων και οδήγησε τις δημόσιες αρχές να ενισχύσουν τα αντιτρομοκρατικά μέτρα ασφαλείας, σε ένα πλαίσιο που ήδη χαρακτηριζόταν από φόβο σε σχέση με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

