Μία 16χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από την πτώση της από lift 10 μέτρων σε χιονοδρομικό κέντρο στην Καλιφόρνια.

Το σοκαριστικό βίντεο με την στιγμή της πτώσης φέρνει στη δημοσιότητα η daily mail.

Η ανήλικη κατάφερε να σωθεί χάρη στα άτομα του προσωπικού του χιονοδρομικού κέντρου που πρόλαβαν να απλώσουν το δίχτυ αφού την είδαν να κρατιέται για λίγα λεπτά από το κάθισμά της.

Ευτυχώς το προσωπικό πρόλαβε να απλώσει από κάτω το δίχτυ ασφαλείας στο οποίο προσγειώθηκε η κοπέλα.

Τα τραύματα της νεαρής δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή της.

Για την διάσωσή της βοήθησαν πέντε υπάλληλοι του Mammoth Mountain και οκτώ σκιέρ κρατώντας τεντωμένο το δίχτυ ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

