Δεν πίστευε στα μάτια του ο πατέρας του τρίχρονου Ίθαν όταν είδε το γιο του να παίζει περιχαρής μέσα στο μηχάνημα με ττον γάντζο που ήταν γεμάτο παιχνίδια σε ένα εμπορικό κέντρο νοτιοανατολικά του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο τρίχρονος Ίθαν ξέφυγε για λίγα δευτερόλεπτα από την επίβλεψη του πατέρα του και μπήκε στο μηχάνημα σκαρφαλώνοντας μέσα από το παραθυράκι που υπάρχει για να παίρνουν τα δώρα τους όσοι κερδίζουν.

Ο πατέρας του Ίθαν, Τίμοθι Χόπερ, είπε ότι ο γιος του έπαιζε με το μηχάνημα προτού τον χάσει για λίγο από τα μάτια του καθώς μιλούσε με τα υπόλοιπα παιδιά του.

Αμέσως τηλεφώνησε στην εταιρεία που έχει το μηχάνημα. «Με ρωτούσαν πόσα χρήματα είχα βάλει στο μηχάνημα [και αν τα χρήματα ήταν] κολλημένα. Η απάντησή μου ήταν πως "το μόνο πράγμα που έχει κολλήσει στη μηχανή είναι το παιδί μου, θα ήθελα πολύ να το έχω πίσω"».

Ο ανώτερος αστυφύλακας Στιούαρτ Πάουερ και οι συνάδελφοί του αφού ζήτησαν από τον τρίχρονο να κατευθυνθεί προς τη γωνία του μηχανήματος και να καλύψει τα μάτια του στη συνέχεια έσπασαν το τζάμι του μηχανήματος.

Ο τρίχρονος απεγκλωβίστηκε λέγοντας στη συνέχεια στον πατέρα του: «Μην ανησυχείς μπαμπά, δεν θα το ξανακάνω».

