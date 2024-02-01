DW: Ο 17χρονος Ταχσίν έγινε είδηση γιατί …έπαιζε ποδόσφαιρο

Στις 18 Ιανουαρίου, στον αγώνα της Ομόνοιας Λευκωσίας με την ΑΕ Ύψωνα για τη φάση των «16» του Κυπέλου Κύπρου, ο 17χρονος Ταχσίν Οζλέρ μπήκε ως αλλαγή στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατέστη ο πρώτος Τουρκοκύπριος μετά το 1957 που αγώνιζεται σε επίσημο αγώνα της λαοφιλέστερης κυπριακής ομάδας, της Ομόνοιας Λευκωσίας. Στο πολιτικοποιημένο και ταλαιπωρημένο από φαινόμενα βίας ποδόσφαιρο της Κύπρου, ο 17χρονος Ταχσίν έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του για τους λάθος λόγους και συγκεκριμένα για την τουρκοκυπριακή του καταγωγή, ενώ ανέδειξε τον διχασμό εντός της κυπριακής κοινωνίας σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα. Παράλληλα, υπενθύμισε την πραγματικότητα της συνύπαρξης δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.

Σωματείο της Αριστεράς, η Ομόνοια έγινε δέκτης αρνητικών σχολίων από Ελληνοκύπριους οπαδούς ομάδων της Δεξιάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αθλητή της. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο κυριαρχούν αριθμητικά ξένοι ποδοσφαιριστές, η εμφάνιση ενός ταλαντούχου Κύπριου χαφ με καταγωγή από την τουρκοκυπριακή κοινότητα προκάλεσε ανασφάλεια σε όλους όσους ταυτίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο με την ελληνική κοινότητα του νησιού. Από την άλλη, η παρουσία του νεαρού ποδοσφαιριστή στο γήπεδο επέφερε ένα κύμα μηνυμάτων ειρήνης και συνύπαρξης από χιλιάδες απλούς φίλους του ποδοσφαίρου, αλλά και από επώνυμους. Ενδεικτικά ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Διαμιανού σε ανάρτηση του έγραψε μεταξύ άλλων: «Μόνο σωματεία με τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η Ομόνοια μπορούν να χωρέσουν αυτόν τον τεράστιο συμβολισμό. Μόνο περηφάνεια. Ένας Τουρκοκύπριος στην 11άδα της Ομόνοιας….».

67 χρόνια μετά

Μήνυμα ενθάρρυνσης στον Τουρκοκύπριο ποδοσφαιριστή έστειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο μετέπειτα δημοσιογράφος, ερευνητής και πολιτικός αναλυτής Ιμπραήμ Αζίζ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος Τουρκοκύπριος που αγωνίστηκε με την φανέλα της Ομόνοιας Λευκωσίας την σεζόν 1956-1957. Μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα της DW ο κ.Αζίζ τόνισε ότι ο ίδιος προσδοκούσε εδώ και χρόνια την παρουσία ενός Τουρκοκύπριου ποδοσφαιριστή στην Ομόνοια. Υπενθυμίζοντας την ιστορία της διαίρεσης του κυπριακού ποδοσφαίρου με την αποχώρηση των τουρκοκυπριακών ομάδων από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκαετίας του '50, σημείωσε ότι η παρουσία του Ταχσίν στο κυπριακό πρωτάθλημα αποτελεί σύμβολο ειρήνης και ενότητας, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για την διχασμένη Κύπρο.

Καταγόμενος από το δικοινοτικό χωριό Ποταμιά, ο Αζίζ είχε πρωτοπαίξει ποδόσφαιρο στον Αετό Ποταμιάς, ομάδα που στελέχωναν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αθλητές. Εξάλλου, πριν από την αποχώρησή των τουρκοκυπριακών ομάδων για την ίδρυση τουρκοκυπριακής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στη δεκαετία του 1950, Τουρκοκύπριοι ποδοσφαιριστές είχαν αγωνιστεί με τα χρώματα της ΑΕΛ, της Αλκής, της Νέας Σαλαμίνας, της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα, της ΠΑΕΕΚ, της ΕΠΑ κ.ο.κ. Από το 1974 μέχρι το 2004, όποτε ήρθη μερικώς η απαγόρευσης της επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων, κάθε αθλητική ανταλλαγή διακόπηκε. Έκτοτε δύο Τουρκοκύπριοι, οι Αλί Ιμάμ και Τζοσκούν Ολουσόι, έπαιξαν στη Νέα Σαλαμίνα, ενώ καταγράφηκε μία τουλάχιστον περίπτωση βετεράνου Ελληνοκύπριου ποδοσφαιριστή που ενεγράφη σε τουρκοκυπριακό σωματείο, παίζοντας ποδόσφαιρο στην άλλη πλευρά της Πράσινης Γραμμής.

Ο Ταχσίν δεν είναι μόνος

Η ανάδειξη του ταλέντου του Ταχσίν στο φτωχό σε παραγωγή ποδοσφαιριστών κυπριακό ποδόσφαιρο έστρεψε τα φώτα και στο έργο των ακαδημιών της Ομόνοιας, όπου φοιτούν ακόμα 12 Τουρκοκύπριοι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο μέσος Τεμά Γκιουνέλ, ο επιθετικός και δις κληθείς για δοκιμαστικά από τη Φενέρμπαχτσε, Σουλεϊμάν Χουρντενίζ, και ο αριστερός αμυντικός Χουσείν Μερτέρογλου.

Με την ελπίδα το ταλέντο και οι προσπάθειές τους να μην χαθούν στο ταλαιπωρημένο από την πολιτική ποδόσφαιρο της Κύπρου, το μόνο σίγουρο είναι πως έχουν πολλά παραδείγματα ελληνοτουρκικής φιλίας να αντλήσουν από το ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου και της Φενερμπαχτσέ, τον θρύλο Λευτέρη Αντωνιάδη (Lefter Kucukandonyadis) της Δεκαετίας του 1950 και φτάνοντας στο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Τάσος Μπακασέτας στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ το 2022.

