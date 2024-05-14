Ολυμπιακός: Ημέρα κρίσης για το ποιος ξένος θα «κοπεί» από το πρωτάθλημα

Εντός της ημέρας και συγκεκριμένα μέχρι το απόγευμα καλείται ο Ολυμπιακός να δηλώσει στον ΕΣΑΚΕ την επτάδα των ξένων που θα είναι διαθέσιμη για τα playoffs, με έξι εξ αυτών που θα απομείνουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αγώνα.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να πάρει μια ακόμη δύσκολη απόφαση. Δεδομένο θεωρείται πως εκτός θα μείνουν οι Ίγκνας Μπραζντέικις και Λουκ Σίκμα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη οκτώ ξένοι που θα πάρουν τις επτά θέσεις.

Όλα δείχνουν πως ο, που είχε μείνει εκτός επτάδας μετά τον τραυματισμό του τον Ιανουάριο, θα μπει στην ενεργή λίστα. Άλλωστε έδειξε να επανέρχεται πλήρως στα playoffs απέναντι στην Μπαρτσελόνα και είχε καθοριστική συμβολή στα δύο τελευταία ματς που έκριναν την πρόκριση στο Final 4. Σίγουρη πρέπει να θεωρείται και η θέση των, ενώ πολύ δύσκολο θεωρείται να χάσει τη θέση του οΆρα ποιοι είναι οι υποψήφιοι να «κοπούν»; Ο, που όμως είναι εξαιρετικά φορμαρισμένος και έχει καλή παράδοση στα μεγάλα παιχνίδια, οπου είχε «κοπεί» πέρυσι και ίσως αυτός να είναι ένας λόγος για να μην μείνει και φέτος έξω από την επτάδα, αλλά και οπου ήταν καθοριστικός στις δύο τελευταίες νίκες του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, στον τελικό Κυπέλλου και την Ευρωλίγκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.