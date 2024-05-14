Ένα άκρως εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε χθες, μετά την βροχή στο Γουδί.

Ενα τριπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε πάνω από το Ολυμπιακό Συγκρότημα και ήταν ορατό για 4 λεπτά, από τις 17:58 έως 18:02.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο.

« Για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε βροχή και ήλιο μαζί. Ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πίσω από εμάς και οι σταγόνες βροχής μπροστά μας. Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού ή σε ένα ψηλό κτίριο, μπορεί να δει και ολόκληρο τον κύκλο» έγραψε.

🌈🌈🌈 ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΤΡΙΠΛΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

✅Ένα άκρως εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο κατέγραψε με τον φακό του ο Vangelis Mouchakis που απαθανάτισε ένα τριπλό ουράνιο τόξο στο Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί . Στη φωτογραφία φαίνεται πίσω ο Υμηττός , δηλαδή το τριπλό ουράνιο τόξο… pic.twitter.com/NhzvkU6t4e — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 13, 2024

Πηγή: skai.gr

