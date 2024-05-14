Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπάνιο, τριπλό ουράνιο τόξο στο Γουδί – Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο

Σπάνιο τριπλό ουράνιο τόξο στο Γουδί

Ένα άκρως εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε χθες, μετά την βροχή στο Γουδί.

Ενα τριπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε πάνω από το Ολυμπιακό Συγκρότημα και ήταν ορατό για 4 λεπτά, από τις  17:58 έως 18:02. 

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο.

« Για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε βροχή και ήλιο μαζί. Ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πίσω από εμάς και οι σταγόνες βροχής μπροστά μας.  Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού ή σε ένα ψηλό κτίριο, μπορεί να δει και ολόκληρο τον κύκλο» έγραψε. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark