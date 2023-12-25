Ένα αεροσκάφος που είχε ακινητοποιηθεί από την Πέμπτη στη βορειοανατολική Γαλλία, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι εμπλεκόταν σε εμπορία ανθρώπων, αναχώρησε σήμερα για τη Βομβάη, με 276 από τους 303 Ινδούς επιβάτες του.

Οι δύο από τους επιβάτες για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι ήταν διακινητές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Άλλοι 25, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικοι (και όχι δύο όπως ανέφεραν αρχικά οι αρχές), θα παραμείνουν προς το παρόν στη Γαλλία, αφού υπέβαλαν αίτημα να τους χορηγηθεί άσυλο. Το αίτημα αυτό θα εξεταστεί στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, όπως διευκρίνισαν οι αρχές της περιφέρειας Μαρν.

Αφού ολοκληρώθηκε η επιβίβαση, μια διαδικασία που κράτησε πολλές ώρες, το Airbus A340 της μικρής, ρουμάνικης εταιρείας Legend Airlines αναχώρησε στις 15.35 (ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο του Βατρί με προορισμό τη Βομβάη.

Οι δύο Ινδοί που αρχικά θεωρήθηκαν διακινητές δεν διώκονται αλλά τους χορηγήθηκε καθεστώς «βασικού μάρτυρα» και αφέθηκαν ελεύθεροι από τον ανακριτή. Η εισαγγελία είχε ζητήσει την προφυλάκισή τους.

Η κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων δεν ευσταθεί, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, εξηγώντας ότι οι 303 Ινδοί επιβιβάστηκαν αυτοβούλως στο αεροπλάνο με προορισμό τη Νικαράγουα. Το αεροπλάνο, που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι, επρόκειτο αρχικά να κάνει μόνο μια σύντομη στάση για ανεφοδιασμό στο Βατρί. Ακινητοποιήθηκε όμως έπειτα από μια «ανώνυμη πληφορορία» ότι οι επιβάτες ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων από εγκληματική οργάνωση. Στις καταθέσεις τους οι περισσότεροι από τους Ινδούς είπαν στις γαλλικές αρχές ότι ήθελαν να πάνε στη Νικαράγουα για τουρισμό.

Μια άλλη πηγή είπε ότι οι Ινδοί, που πιθανότατα ήταν εργάτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ίσως σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στην κεντρική Αμερική για να προσπαθήσουν στη συνέχεια να περάσουν παράτυπα στις ΗΠΑ ή τον Καναδά.

«Δεν ξέρουμε αν είναι εμπορία ανθρώπων, μεταφορά παράτυπων μεταναστών ή ούτε το ένα, ούτε το άλλο… Όμως κρατήσαμε σε ένα αεροδρόμιο, επί τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, 303 ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Είναι εντυπωσιακό. Αν είναι πραγματικά θύματα, δεν είναι φυσιολογικό να τους στέλνουμε απλώς πίσω σε μια άλλη χώρα», σχολίασε η Ζενεβιέβ Κολάς, η συντονίστρια της Secours Catholique-Caritas, μιας συλλογικότητας που μάχεται την εμπορία ανθρώπων.

«Ευχαριστούμε τη γαλλική κυβέρνηση και το αεροδρόμιο του Βατρί για τη γρήγορη επίλυση του προβλήματος», σχολίασε η πρεσβεία της Ινδίας στη Γαλλία, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

