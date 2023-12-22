Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης στο Μερτ-ε-Μοζέλ

Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα στην ανατολική Γαλλία και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας έρευνας που διεξάγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας για συγκρότηση τρομοκρατικής εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία.

Μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση, χωρίς να διευκρινίσει ποιες κατηγορίες τους αποδίδονται.

Πάντα σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής στην περιφέρεια του Μερτ-ε-Μοζέλ, στο Νανσί και στις κοντινές κοινότητες Βαντέβρ-λε-Νανσί και Τουλ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είχε καλέσει τις τοπικές αρχές να είναι σε επαγρύπνηση ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, λόγω «του πολύ υψηλού κινδύνου τρομοκρατικής απειλής». Οι γαλλικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει από τον Οκτώβριο τον συναγερμό για πιθανή τρομοκρατική απειλή, μετά τη δολοφονία του Ντομινίκ Μπερνάρ, καθηγητή γαλλικής γλώσσας στο λύκειο του Αράς, από έναν ριζοσπαστικοποικημένο πρώην μαθητή του. Η ενεργοποίηση αυτή του συναγερμού οφείλεται και στο διεθνές πλαίσιο, λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

