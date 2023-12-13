Γαλλία: 12χρονη μαθήτρια απείλησε με μαχαίρι μια καθηγήτρια

Μια 12χρονη μαθήτρια απείλησε σήμερα με ένα μαχαίρι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη δυτική Γαλλία, μια καθηγήτρια, η οποία δεν τραυματίστηκε, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν», «μία μαθήτρια, γεννηθείσα το 2011 στη Μασσαλία (νότια) πήγε στην τάξη οπλισμένη με ένα μεγάλο μαχαίρι, με την πρόθεση, όπως φαίνεται, να σκοτώσει την καθηγήτριά της των Αγγλικών», αναφέρει ο εισαγγελέας της Ρεν (δυτικά) Φιλίπ Αστρίκ, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, άρχισε να κραδαίνει το μαχαίρι προς το θύμα, το οποίο τρέχοντας τράπηκε σε φυγή. Εκείνη ακολούθησε το θύμα, προτού την αφοπλίσει το προσωπικό του σχολείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί», διευκρινίζεται από την εισαγγελία.

Μια έρευνα ξεκίνησε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον προσώπου επιφορτισμένου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

Ένα κορίτσι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σε δηλώσεις του μπροστά από το σχολείο, ότι υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ της 12χρονης και της καθηγήτριας, η οποία της είχε κατάσχει το κινητό της τηλέφωνο την περασμένη Παρασκευή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε δύο μήνες μετά τη δολοφονία του Ντομινίκ Μπερνάρ, ενός καθηγητή Γαλλικών που δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Αράς (βόρεια), τη 13η Οκτωβρίου του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

