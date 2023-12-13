Τζο Μπάιντεν: Θα συναντηθεί με συγγενείς Αμερικανών ομήρων από τη Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει να υποδεχθεί σήμερα συγγενείς Αμερικανών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη στρατιωτική εκστρατεία του στη Γάζα, έπειτα από μια παύση των εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 100 όμηροι απελευθερώθηκαν.

Συγγενείς των συνολικά 8 Αμερικανών που θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φονική επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της διοίκησης Μπάιντεν.

Ένοπλοι της Χαμάς πήραν 240 ανθρώπους ομήρους, όταν εισέβαλαν από τα σύνορα στο Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση των Ισραηλινών.

Κατά τη διάρκεια της επταήμερης εκεχειρίας περισσότεροι από 100 όμηροι απελευθερώθηκαν, μεταξύ αυτών 4 Αμερικανοί. Οι υπόλοιποι παραμένουν κρατούμενοι, την ώρα που το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα σε μια προσπάθεια να καταστρέψει την ηγεσία της Χαμάς. Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει προσωπικά δεσμευτεί στο θέμα των ομήρων και έχει συνομιλήσει πολλές φορές με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον εμίρη του Κατάρ σχετικά με το πώς θα διασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους, επισήμανε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης.

Ο Μπάιντεν είχε προηγουμένως συναντηθεί διαδικτυακά με οικογένειες ομήρων, τη 13η Οκτωβρίου.

Ο σύμβουλός του εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν έχει συναντηθεί με τις οικογένειες πολλές φορές, τόνισε ο αξιωματούχος, και αναμένεται να συζητήσει το θέμα των ομήρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ισραήλ αυτήν την εβδομάδα.

Δύο Αμερικανίδες, η Νάταλι και Τζούντιθ Ραανάν ήταν οι πρώτες όμηροι που απελευθερώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου.

Στις 26 Νοεμβρίου ένα 4χρονο κορίτσι, η Αμπιγκέιλ Ίνταν, ήταν μεταξύ των 17 ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς. Μια τέταρτη Αμερικανίδα, η Λίατ Μπέινιν απελευθερώθηκε στις 29 Νοεμβρίου, μεταξύ των 16 ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι την τελευταία ημέρα της εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

