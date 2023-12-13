Μια δημοσκόπηση μεταξύ Παλαιστινίων, που διεξήχθη εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καταγράφει αύξηση της υποστήριξης προς το παλαιστινιακό κίνημα της Χαμάς, ακόμη και στη Λωρίδα της Γάζας, και μια συντριπτική απόρριψη του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση να δηλώνει ότι πρέπει να παραιτηθεί, σύμφωνα το Associated Press.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης και κυβερνούσε τη Λωρίδα της Γάζας μέχρι την άνοδο στην εξουσία στον παλαιστινιακό αυτό θύλακα της Χαμάς το 2007. Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές από το 2006, όταν η Χαμάς κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 57% των ερωτηθέντων στη Λωρίδα της Γάζας και το 82% στη Δυτική Όχθη πιστεύουν ότι η Χαμάς είχε δίκιο όταν ξεκίνησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, δολοφονήθηκαν και περισσότεροι από 240 πιάστηκαν όμηροι.

Η επίθεση αυτή οδήγησε στον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στην Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει σκοτώσει εκεί πάνω από 18.608 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς. Σχεδόν το 70% των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι ενήργησε για να υπερασπιστεί το τέμενος αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ ενάντια στους Εβραίους εξτρεμιστές και να κερδίσει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Μόνο το 10% λέει ότι πίστευε ότι η Χαμάς έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, με τη μεγάλη πλειονότητα να λέει ότι δεν έχει δει βίντεο που δείχνουν μαχητές της Χαμάς να διαπράττουν θηριωδίες.

Με τα αποτελέσματα της έρευνας να υποδεικνύουν περαιτέρω διάβρωση της νομιμότητας της Παλαιστινιακής Αρχής, σε μια περίοδο που δεν υπάρχει προφανής οδός για επανέναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, η απουσία εναλλακτικής επιλογής (από τη μεριά της ισραηλινής κυβέρνησης) για τη μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας είναι μια ισραηλινή κατοχή χωρίς τέλος, δήλωσε ο δημοσκόπος Χαλίλ Σικάκι στο Associated Press πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (PSR). «Το Ισραήλ έχει κολλήσει στη Γάζα», τόνισε.

Ο Σικάκι σημείωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας Γάζας είναι πιο επικριτικοί κατά της Χαμάς από όσο εκείνοι στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η υποστήριξη προς τη Χαμάς συνήθως αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδων ένοπλης σύγκρουσης πριν εξομαλυνθεί, και ότι ακόμη και τώρα, η πλειονότητα των Παλαιστινίων δεν υποστηρίζει τη Χαμάς.

Συνολικά, το 88% επιθυμεί την παραίτηση του Αμπάς, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από τρεις μήνες. Στη Δυτική Όχθη, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 92%.

Την ίδια στιγμή, το 44% των ερωτηθέντων που ζουν στη Δυτική Όχθη δηλώνει ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, από μόλις 12% τον Σεπτέμβριο. Στη Λωρίδα της Γάζας, το παλαιστινιακό κίνημα που την κυβερνά, απολαμβάνει υποστήριξη 42%, από 38% πριν από τρεις μήνες.

Η υποστήριξη για την Παλαιστινιακή Αρχή μειώθηκε περαιτέρω, με σχεδόν το 60% να λέει τώρα ότι πρέπει να διαλυθεί.

Σύμφωνα με τον Σικάκι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος πολιτικός παραμένει ο Μαρουάν Μπαργκούτι, μια εξέχουσα φυσιογνωμία στο κίνημα της Φατάχ του Αμπάς που εκτίει πολλαπλές ισόβιες ποινές σε ισραηλινή φυλακή για τον φερόμενο ρόλο του σε θανατηφόρες επιθέσεις κατά τη δεύτερη παλαιστινιακή εξέγερση πριν από δύο δεκαετίες.

Σε μια προεδρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ισμαήλ Χανίγιε και τον Μαχμούτ Αμπάς, ο εξόριστος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς θα κέρδιζε με μεγάλη διαφορά τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Παράλληλα η σφυγμομέτρηση καταγράφει επίσης εκτεταμένη απογοήτευση για τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη, που πιέζουν για άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, χωρίς όμως να τα έχουν καταφέρει.

Η έρευνα διεξήχθη σε 1.231 άτομα στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, με περιθώριο σφάλματος +/- 4 ποσοστιαίες μονάδες.

