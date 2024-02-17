Η μητέρα και ο δικηγόρος του Αλεξέι Ναβάλνι πληροφορήθηκαν από τη σωφρονιστική αποικία όπου είχε φυλακιστεί ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης ότι πέθανε την Παρασκευή από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», υποστήριξε σήμερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο στενός σύμμαχός του, Ιβάν Ζντάνοφ.

Η ομάδα υποστήριξης του Ναβάλνι, με ανάρτησή της στο Telegram, κατηγόρησε τους «δολοφόνους» του ότι προσπαθούν «να καλύψουν τα ίχνη τους» επειδή δεν παραδίδουν τη σορό στους οικείους του. «Είναι προφανές ότι οι δολοφόνοι θέλουν να καλύψουν τα ίχνη τους. Για αυτό δεν δίνουν τη σορό του Αλεξέι και την κρύβουν ακόμη και από τη μητέρα του» τονίζεται σε αυτήν την ανάρτηση.

Είναι ασαφές προς το παρόν το πού βρίσκεται η σορός του Ναβάλνι. Λίγο νωρίτερα, η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, σε δική της ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα ανέφερε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι η σορός του δεν θα παραδοθεί στους συγγενείς του μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τη Γιάρμις, έγινε μια δεύτερη εξέταση στο πτώμα και τα αποτελέσματα «υποτίθεται» ότι θα είναι διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα.

Οι συγγενείς του Ναβάλνι από την πλευρά τους ζήτησαν να τους παραδοθεί αμέσως η σορός.

Η Γιάρμις είπε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο του, πήγαν στη σωφρονιστική αποικία ΙΚ-3, στην περιοχή της Γιαμαλίας και τους δόθηκε ένα «επίσημο έγγραφο» που επιβεβαίωνε τον θάνατό του. «Ο Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε», πρόσθεσε η Γιάρμις η οποία, όπως και πολλοί άλλοι αντιφρονούντες, έχει αυτοεξοριστεί για να μην οδηγηθεί στη φυλακή. «Πέθανε στις 14.17 τοπική ώρα της 16ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο που δόθηκε στη μητέρα του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Γιάρμις, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια και ο δικηγόρος έφτασαν στη φυλακή στις 11.00 σήμερα, τοπική ώρα, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν επί δύο ώρες μέχρι να τους δεχτούν.

Είναι άγνωστο το πότε θα δοθεί η σορός στους συγγενείς και το πού θα ενταφιαστεί ο Ναβάλνι. Είναι ασαφές επίσης το πού βρίσκεται το πτώμα, αφού το νεκροτομείο, όπου οι σωφρονιστικές αρχές λένε ότι το μετέφεραν, είναι κλειστό και ένας υπάλληλός του διαβεβαίωσε τον δικηγόρο ότι δεν το έχουν παραλάβει.

«Η ερευνητική επιτροπή έχει άπειρες επιλογές», είπε ένας εργαζόμενος στο πρακτορείο Reuters, αναφέροντας άλλες πόλεις της περιοχής, όπως τις Λαμπιτνάνγκι, Ναντίμ και Ουρενγκόι, όπου ενδέχεται να βρίσκεται η σορός. «Στη Σαλέχαρντ έχουμε μόνο ένα νεκροτομείο. Δεν έχω παραλάβει κανέναν, ούτε σορό, ούτε χαρτιά», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε αν το πτώμα μπορεί να μεταφέρθηκε προτού να αναλάβει ο ίδιος βάρδια, απάντησε: «Κανείς δεν μου έδωσε τίποτα. Νομίζω ότι αν είχε μεταφερθεί σε εμάς μια τέτοια σορός, θα μου το είχαν πει αμέσως».

Η σωφρονιστική αποικία ΙΚ-3 του Χαρπ βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από τη Σαλέχαρντ, τη διοικητική πρωτεύουσα της Αυτόνομης Περιφέρειας Γιαμαλίας-Νενετσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

