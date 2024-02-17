Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε μέσα στο εργοστάσιο, στο κρατίδιο Τάμιλ Νάντου, όπως είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φερόζ Χαν Αμπντουλάχ.

«Δέκα εργάτες σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Οι πέντε από τους 15 τραυματίες νοσηλεύονται» είπε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιές δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Οι εκρήξεις είναι συχνό φαινόμενο στις βιοτεχνίες που κατασκευάζουν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Τα πυροτεχνήματα είναι πολύ δημοφιλή στην Ινδία και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στους γάμους αλλά και σε θρησκευτικές γιορτές, όπως στο Ντιβάλι. Πολλά εργοστάσια όμως δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Την Παρασκευή, στο Νέο Δελχί, σκοτώθηκαν έντεκα εργάτες όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο χρωμάτων, έπειτα από μια έκρηξη. Άλλοι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν αυτόν τον μήνα στο κρατίδιο Μάντια Πραντές, στην κεντρική Ινδία, από έκρηξη σε άλλο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, από την οποία προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά.

Μια από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ινδίας σημειώθηκε το 1985 στο κρατίδιο Χαριάνα, σε ένα σχολείο. Τότε, σκοτώθηκαν 442 άνθρωποι, οι 258 εκ των οποίων ήταν παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

