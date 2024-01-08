Δύτες εισήλθαν σήμερα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο μήκους 8,2 χλμ. στη Σλοβενία για να προσπαθήσουν να απομακρύνουν πέντε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό από το Σάββατο καθώς το νερό αρχίζει να υποχωρεί, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αποστολής διάσωσης.

Η μεγάλη επιχείριση διάσωσης έχει στηθεί στο Κρίζνα Τζάμα, ένα σύμπλεγμα υπόγειων λιμνών με σμαραγδένια νερά, το τέταρτο γνωστό μεγαλύτερο οικοσύστημα σπηλαίων στον κόσμο αναφορικά με τη βιοποικιλότητα.

«Το πρώτο τμήμα του σπηλαίου είναι διαβατό για την ώρα», δήλωσε ο Μακς Μερέλα, επικεφαλής της Μονάδας Σπηλαιολογικής Έρευνας και Διάσωσης της Σλοβενίας. «Οι δύτες εισέρχονται μέσα και ελπίζουμε ότι θα βγουν με τους εγκλωβισθέντες στη διάρκεια της ημέρας, μέχρι το βράδυ το αργότερο», δήλωσε ο Μερέλα τηλεφωνικώς στο Reuters.

Η ομάδα των πέντε ατόμων, μια οικογένεια τριών ενηλίκων και δύο ξεναγοί, είχε βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές σημείο στο σπήλαιο Κρίζνα Τζάμα στη νοτιοδυτική Σλοβενία, το οποίο είναι επισκέψιμο μόνο με βάρκα. Δύτες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους το Σάββατο και χθες, Κυριακή, και να τους φέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και ένα θερμαινόμενο αντίσκηνο, όμως το ύψος του νερού κατέστησε αδύνατη την απομάκρυνσή τους καθώς βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων από την είσοδο του σπηλαίου.

Five people have been trapped in a cave in Slovenia since Saturday afternoon after heavy rain caused water levels to rise, authorities said.



The group can't be rescued until water levels in the Krizna jama cave have dropped, officials said.



Read more: https://t.co/Ii5d8m6J05 pic.twitter.com/g6XKVrNEpA — Sky News (@SkyNews) January 7, 2024



«Είναι σε σούπερ ψυχολογική-σωματική κατάσταση, σε στεγνό μέρος, έχουν ένα θερμαινόμενο αντίσκηνο και όλες τις προμήθειες που χρειάζονται. Περιμένουν μόνο να βγουν έξω», είπε ο Μερέλα.

Είπε πως όλες οι έξοδοι θα είναι διαβατές όταν υποχωρήσει το νερό και πως θα δοθούν στους πέντε ανθρώπους καταδυτικά σκάφανδρα αν χρειαστεί να κολυμπήσουν για να βγουν από το σπήλαιο.

Ο Μερέλα είπε πως είναι η πρώτη φορά που έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι στο συγκεκκριμμένο σπήλαιο. «Υπήρξε μια καταστροφική κατάσταση με τις πλημμύρες στη Σλοβενία πέρυσι και η γη δεν έχει ακόμη απορροφήσει όλο το νερό» εξήγησε.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Σλοβενία επλήγη από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.