Βραζιλία: Τουλάχιστον 25 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μπαΐα

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μπαΐα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβεστικές αρχές της πολιτείας.

«Στρατιωτικοί πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση για ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο είχε αποτέλεσμα 25 νεκρούς και συνέβη στον αυτοκινητόδρομο BR 324, κοντά στην πόλη Γκαβιάο», τόνισαν οι αρχές. Το τροχαίο συνέβη περίπου 250 χιλιόμετρα από το Σαλβαδόρ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπαΐα.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στο δυστύχημα, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο.

Οι σοροί των νεκρών παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για ταυτοποίηση.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Η καμπίνα του φορτηγού, που μετέφερε μάνγκο, παραμορφώθηκε εντελώς από τη σύγκρουση, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τον τοπικό Τύπο.

Το δημαρχείο της Γιακομπίνα, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στο σημείο που συνέβη το δυστύχημα, κήρυξε σήμερα τριήμερο πένθος και ετοιμάζει «αγρυπνία» για τα θύματα.

Πηγή: skai.gr

