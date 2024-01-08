Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στις νέες επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων με δεκάδες πυραύλους σήμερα τα ξημερώματα στην Ουκρανία, από τις οποίες επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και εμπορικοί χώροι, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, τη στιγμή που η Μόσχα δηλώνει ότι θέλει να εντείνει τις επιθέσεις της κατά της γειτονικής της χώρας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, όπου επλήγη επίσης σημαντική υποδομή.

Στο Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, μια 62χρονη έχασε τη ζωή της ενώ ένα εμπορικό κέντρο, πολλές ιδιωτικές κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών υπέστησαν ζημιές από εννέα ρωσικούς πυραύλους που έπληξαν την πόλη αυτή, δήλωσε ο δήμαρχός της Ολεξάντρ Βίλκουλ.

"Ο εχθρός έριξε δεκάδες πυραύλους σε πόλεις και χωριά" ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Κουλέμπα, καταδικάζοντας μια "μαζική" πυραυλική επίθεση στο Κρίβι Ριχ και στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται, την Ντνιπροπετρόφσκ, στο ανατολικοκεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

"Ο παράφρων εχθρός έπληξε για άλλη μια φορά αμάχους", σημείωσε επίσης σε ανάρτησή του ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής Σέρχιι Λίσακ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. "Κατηύθυνε πυραύλους σε κόσμο".

"Χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ και πύραυλοι Κίντζαλ (υπερηχητικοί)", κατήγγειλε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ, εκφράζοντας τη λύπη του για τα "θύματα".

Στην πόλη του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, βιομηχανική εγκατάσταση και εκπαιδευτικό κέντρο υπέστησαν ζημιές, έπειτα από τουλάχιστον 4 πυραυλικά πλήγματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ.

Μια 63χρονη γυναίκα σκοτώθηκε εκεί από πλήγμα σε πόλη νότια του Χαρκόβου, σημείωσε ο ίδιος.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στην νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια, ενώ στην ομώνυμη περιφέρεια επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Γιούρι Μαλάσκο.

"Ούτε ένας στρατιωτικός στόχος", έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας ανακοίνωσε εξάλλου ότι συνολικά 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα στρατιωτικούς-βιομηχανικούς στόχους στην Ουκρανία από θαλάσσης και αέρος.

"Σήμερα το πρωί, πολλαπλή επίθεση διεξήχθη με υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς, όπλα από αέρος και θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένου του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Κίντζαλ, σε εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συστήματος της Ουκρανίας", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ημερήσια ενημέρωσή του.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 18 από τους 51 πυραύλους, με τον αριθμό αυτόν να είναι πολύ χαμηλότερος από τον συνηθισμένο, κάτι το οποίο το Κίεβο απέδωσε στον μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων που έριξε η Ρωσία.

Αυτοί είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ίχνατ σε δηλώσεις που έκανε στην ουκρανική τηλεόραση.

Και τα 8 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε επίσης η Ρωσία καταρρίφθηκαν, σημείωσε.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν εν μέσω κύματος ψύχους που σαρώνει την Ουκρανία, ενώ ο δήμαρχος του Κρίβι Ριχ ανακοίνωσε επίσης ότι 15.000 κάτοικοι δεν έχουν ρεύμα και ότι οι τοπικές γραμμές του τραμ και των τρόλεϊ δεν λειτουργούν.

Η Ρωσία ξανάρχισε τις τελευταίες εβδομάδες εκστρατεία συχνών αεροπορικών επιδρομών σε ουκρανικά πληθυσμιακά κέντρα που βρίσκονται πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου της πλήρους κλίμακας εισβολής της πριν από σχεδόν δύο χρόνια στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

