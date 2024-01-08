Λογαριασμός
IDF: Σκοτώσαμε 10 Παλαιστίνιους ενόπλους στη Γάζα - Βομβαρδίστηκε και αποθήκη όπλων

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως σκότωσε Παλαιστίνιους 10 ενόπλους και βομβάρδισε αποθήκη όπλων στη Λωρίδα της Γάζας

IDF

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον κεντρικό τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου, ενώ βομβαρδίστηκε μεταξύ άλλων αποθήκη όπλων και εντοπίστηκε υπόγεια σήραγγα, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός.

Οι μαχητές αυτοί σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, όπου επλήγησαν «σημαντικοί» στόχοι, θέσεις «τρομοκρατών», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
