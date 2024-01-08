IDF: Σκοτώσαμε 10 Παλαιστίνιους ενόπλους στη Γάζα - Βομβαρδίστηκε και αποθήκη όπλων

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον κεντρικό τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου, ενώ βομβαρδίστηκε μεταξύ άλλων αποθήκη όπλων και εντοπίστηκε υπόγεια σήραγγα, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός.

Οι μαχητές αυτοί σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, όπου επλήγησαν «σημαντικοί» στόχοι, θέσεις «τρομοκρατών», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

