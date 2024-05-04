Λίνα Μενδώνη: Eυγνωμοσύνη για όσα μας προσέφερε η Άννα Παναγιωτοπούλου

«Η απώλεια της 'Αννας Παναγιωτοπούλου μας γεμίζει θλίψη, αλλά και ευγνωμοσύνη για όσα μας προσέφερε, από τη σκηνή και την οθόνη, πάνω από μισό αιώνα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια της 'Αννας Παναγιωτοπούλου.

Και συνέχισε: «Διέγραψε μια γόνιμη και δημιουργική πορεία, στην οποία ξεδίπλωσε το πηγαίο ταλέντο της, σε ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, αφήνοντας πάντοτε, έκτυπο και απόλυτα προσωπικό, το δικό της στίγμα. Κέρδισε, δίκαια και επάξια, την αγάπη του μεγάλου κοινού, μέσα από τους ρόλους που ενσάρκωσε σε επιτυχημένες παραγωγές της τηλεόρασης. Κάτι που δεν πρέπει να επισκιάσει τη μεγάλη της τροχιά στο θέατρο, ως ερμηνεύτριας, αλλά και ως συγγραφέα. Απαράγραπτη παραμένει η ουσιαστική συμβολή της στη σύλληψη και τη συγκρότηση του "Ελεύθερου Θεάτρου". Αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος που έστησαν τα νέα παιδιά, μόλις απόφοιτοι, του Εθνικού, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ορθώνοντας ανάστημα στη Χούντα, με την "Ιστορία του Αλή Ρέτζο" και το "Και συ χτενίζεσαι", παραστάσεις του «Ελεύθερου Θεάτρου» στο 'Αλσος Παγκρατίου, που υπήρξαν ανάσα ελευθερίας και ελπίδας μέσα στην καταπίεση και την καταχνιά της τυραννίας. Ενός εγχειρήματος στο οποίο η 'Αννα Παναγιωτοπούλου πρωτοστάτησε, όπως και στο διάδοχο σχήμα του, την «Ελεύθερη Σκηνή», πριν επιβληθεί, για πολλές δεκαετίες, ως ηθοποιός μεγάλης γκάμας και διαμετρήματος. Περισσότερο από όλα, η 'Αννα Παναγιωτοπούλου αφιερώθηκε στην Τέχνη. Την υπηρέτησε με αφοσίωση, χωρίς την παραμικρή έκπτωση και με πλήρη συναίσθηση των απαιτήσεών της. Στην οικογένειά της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο πολιτικός κόσμος για την απώλεια της ηθοποιού

«Η 'Αννα Παναγιωτοπούλου δεν υπήρξε απλά μια χαρισματική κωμική ηθοποιός. Υπήρξε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το χάρισμα που είχε να ‘σπάει' την οθόνη και να σου απευθύνεται και αυτός ο τρόπος που έκανε και το μη αστείο να σε κάνει να γελάς, ήταν μοναδικός και αξεπέραστος». «Θα μείνει για πάντα ξεχωριστή στις καρδιές και τη μνήμη όλων μας», τονίζει.

Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «από τα παιδικά της χρόνια ήθελε να γίνει ηθοποιός. Μεγάλωσε σε μεγαλοαστικό περιβάλλον, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το θέατρο, ενώ και οι γονείς της δεν ήθελαν να ασχοληθεί με αυτό. Όταν την έστειλαν στην Ελβετία για σπουδές, γύρισε κρυφά και έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό. Εκεί πρωτοσυνάντησε και τον Σταμάτη Φασουλή, με τον οποίο ήταν στην ίδια τάξη και αργότερα υπήρξαν βασικά μέλη στο Ελεύθερο Θέατρο. Η Άννα Παναγιωτοπούλου συνέχισε την καριέρα της με επιθεωρήσεις, στις οποίες έπαιζε αλλά έγραφε και το σενάριο. Ευρέως γνωστή έγινε μέσω της συμμετοχής της σε τηλεοπτικές σειρές, αρχικά στην κρατική και στη συνέχεια στην ιδιωτική τηλεόραση. Σταθμός της τηλεοπτικής της καριέρας, θεωρείται η ενσάρκωση της «Μαντάμ Σουσού» στην ομότιτλη διασκευή του μυθιστορήματος του Δημήτρη Ψαθά τη σεζόν 1986-87. "Η αναγνωρισιμότητα με τρελαίνει. Μ’ αρέσει που αρέσω στον κόσμο, αυτή είναι η δουλειά μου, αλλά συγχρόνως με κάνει και ντρέπομαι. Η τηλεόραση δεν φτιάχνει σταρ, φτιάχνει συγγενείς".Αυτή ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου. Μια σεμνή, αφοσιωμένη , ταλαντουχα ηθοποιός που κατάφερνε μέσα από τον κάθε ρόλο να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να αποσπά τις καλύτερες κριτικές. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Αποχαιρετούμε με θλίψη την αγαπημένη ηθοποιό 'Αννα Παναγιωτοπούλου η οποία στην, για πάνω από 45 χρόνια, πορεία της κατάφερνε πάντα να κεντρίζει το ενδιαφέρον με την υποκριτική της τέχνη, αναφέρει το ΚΚΕ.

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, τις πνευματώδεις ατάκες της που συνόδευαν τις «απορίες» κάποιας που «ήθελε να τα ξέρει όλα» μαζί με το άφθονο γέλιο που χάρισε, έγινε κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων.

Η 'Αννα Παναγιωτοπούλου έγινε αγαπητή στο κοινό τόσο μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο όσο και από τις τηλεοπτικές σειρές «Μαντάμ Σουσού», «Οι τρεις Χάριτες» και «Ντόλτσε Βίτα» που θεωρούνται «κλασικές επιτυχίες».

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος για την απώλεια της 'Αννας Παναγιωτοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.