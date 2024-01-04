Τουρκία-Ιράν: Επικοινωνία των προέδρων Ερντογάν-Ραϊσί μετά την πολύνεκρη επίθεση στην Κερμάν

Τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί είχε χθες Τετάρτη το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στη πόλη Κερμάν (νοτιοανατολικά), η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 103 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 200 και πλέον, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση Τύπου της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Εμπραχίμ Ραϊσί, «καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση με στόχο αμάχους», δήλωσε ότι «η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του Ιράν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας» και ευχήθηκε «υπομονή στον ιρανικό λαό».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να δράσουν από κοινού στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν εξάλλου να αναβληθεί προγραμματισμένη επίσκεψη του Ιρανού προέδρου στην Τουρκία για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.