Αξιωματούχος των ΗΠΑ: Η επίθεση στην Κερμάν του Ιράν μοιάζει να ήταν ενέργεια του ΙΚ

Η διπλή έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων χθες Τετάρτη κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην Κερμάν του Ιράν μοιάζει να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια του είδους αυτών που διέπραττε συχνά στο παρελθόν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εκτίμησε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν σχολίασε πως «μοιάζει να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, του είδους που έκανε το ΙΚ στο παρελθόν, αυτή είναι (...) η υπόθεση εργασίας που κάνουμε εξ όσων γνωρίζω».

Οι δυο εκρήξεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Σουλεϊμάνι, η πρώτη σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον τάφο του και τη δεύτερη περίπου ένα χιλιόμετρο από την πρώτη, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για 211 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Ο στρατηγός Σουλεϊμάνι σκοτώθηκε σε πλήγμα αμερικανικού drone κατά διαταγή του αμερικανού τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020.

