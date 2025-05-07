Φρίντριχ Μερτς, o καγκελάριος μίας ιστορικής ήττας

Της Αθηνάς Παπακώστα

O Φρίντριχ Μερτς μπορεί να κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο, θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος επερχόμενος καγκελάριος της χώρας, ο οποίος αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 316 βουλευτών για την ανάληψη της καγκελαρίας στα 79 χρόνια μεταπολεμικής ζωής της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τους τελευταίους μήνες, το Βερολίνο δεν σταματά ούτε να εκπλήσσει, αλλά ούτε και να εκπλήσσεται. Η πάλαι ποτέ όαση πολιτικής σταθερότητας παραμένει στη δίνη της πολιτικής αστάθειας. Η αρχή του κακού ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός του Όλαφ Σολτς κατέρρευσε και η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές.

Γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως η SZ, έκαναν λόγο για «ιστορικό φιάσκο», ενώ αναλυτές επεσήμαιναν για ακόμη μία φορά την ισχνή πλειοψηφία του νέου κυβερνητικού συνασπισμού, που, όπως προσέθεταν, πρόδωσε από νωρίς τον επικεφαλής του.

Η ψήφος ήταν μυστική και μπορεί o Μερτς να έχασε στην πρώτη ψηφοφορία στη Μπούντεσταγκ την ανάληψη της καγκελαρίας για 10 ψήφους, στην πραγματικότητά, όμως, του έλειπαν 18 με τα επιτελεία των κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό του συνασπισμό, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Σοσιαλδημοκράτες, να ψάχνουν ρωγμές και αντάρτες εντός του δικού τους στρατοπέδου.

Η παρτίδα σώθηκε σε έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, ο οποίος διεξήχθη την ίδια κιόλας ημέρα.

Σε αυτόν ο Φρίντριχ Μερτς συγκέντρωσε συνολικά 325 ψήφους, δηλαδή 9 περισσότερες ψήφους από όσες χρειαζόταν για να αναδειχθεί καγκελάριος, 15 περισσότερες ψήφους από όσες τού έλειπαν από την πρώτη ψηφοφορία και τρεις λιγότερες από όσες θα έπρεπε να λάβει κανονικά, σύμφωνα με τις συνολικά 328 έδρες των μελών του κυβερνητικού του συνασπισμού - και αυτό γιατί τρεις ψήφοι κρίθηκαν άκυρες, ενώ καταγράφηκε και μία αποχή.

Η θητεία του Φρίντριχ Μερτς ως 10ος καγκελάριος της μεταπολεμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ξεκινά με τον ίδιο, όμως, να παραμένει… τραυματισμένος όσον αφορά στο πολιτικό του κεφάλαιο, τη στιγμή που η δημοτικότητά του (κι εκτός Μπούντεσταγκ) πέφτει με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να ενισχύει τα ποσοστά του.

Για ορισμένους αναλυτές το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει ξανά υπέρ του, εάν κατά τις πρώτες 100 ημέρες της καγκελαρίας του κατορθώσει να θέσει σε εφαρμογή το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ανακουφίζοντας, πρωτίστως, την ταλαιπωρημένη γερμανική οικονομία.

Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κρύβουν την ανακούφισή τους για τον… λευκό καπνό στη Μπούτεσταγκ, καθώς η χρονική στιγμή που το Βερολίνο, από πυλώνας υπερ-σταθερότητας, μοιάζει να φλερτάρει συνεχώς να χαθεί στη μετάφραση, είναι κρίσιμη και για το εσωτερικό της χώρας αλλά και για την Ευρώπη που χρειάζεται τη Γερμανία ισχυρή πολιτικά και οικονομικά ενόσω πασχίζει για μία συμπαγή απάντηση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ενδεικτική ήταν η δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, η οποία τόνιζε πως «ό,τι συμβαίνει στη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς επίσης και στη γερμανική οικονομία, έχει αντίκτυπο σε όλα τα ευρωπαϊκά Κράτη – Μέλη».

Σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς μεταβαίνει στο Παρίσι και τη Βαρσοβία και αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη γνωρίζοντας τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να μείνει εκτός της γερμανικής πολιτικής ζωής χτυπώντας το πρώτο καμπανάκι.

Πηγή: skai.gr

