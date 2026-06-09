Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στην τρίτη θέση, ενώ η κατανομή των ποσοστών οδηγεί σε μια οκτακομματική Βουλή.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 16%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,3%, ποσοστά που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική παρουσία. Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με την έρευνα, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4% και η Νέα Αριστερά επίσης με 0,4%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4%.

Η έρευνα συνοδεύεται και από προβολή εδρών, με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η οποία οδηγεί σε Κοινοβούλιο οκτώ κομμάτων.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου για το ποιο κόμμα θα επέλεγαν οι πολίτες εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,3%, ενώ ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,6% και το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, το ΚΚΕ 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά κινούνται κάτω από τη μονάδα. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 10,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς αρχηγούς για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «Κανένας» με 17,4%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%. Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ενώ Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός συγκεντρώνουν από 0,5%.

Ως προς τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Ένα 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ το 15% αναφέρει πως θα στηρίξει παραδοσιακά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται πολιτικά.

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη τις απόψεις των πολιτών για τα ενδεχόμενα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Για το κόμμα που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό, το 75% δηλώνει ότι έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για την ονομασία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ανέρχεται στο 60%. Παράλληλα, σχεδόν οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εκτιμούν ότι είναι απίθανο να στηρίξουν εκλογικά ένα ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Πηγή: skai.gr

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