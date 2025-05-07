Μερτς: «Τώρα αρχίζουμε δουλειά» - Ανοιχτό το θέμα της απαγόρευσης της AfD, τόνισε ο αντικαγκελάριος Κλινγκμπάιλ

Παρά την ταραχώδη εκλογή του, ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτιμά ότι το έργο της κυβέρνησής του στηρίζεται σε «σταθερή βάση εμπιστοσύνης». Στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Μερτς έκανε λόγο για μια «ειλικρινή ημέρα» και χαρακτήρισε «φυσιολογικό» το γεγονός ότι δεν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές σύμφωνα με την κομματική «γραμμή».

«Τώρα αρχίζουμε δουλειά», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς μιλώντας από την καγκελαρία στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Απαντώντας σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις σχετικά με το εάν η αποτυχία του να εκλεγεί κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Bundestag αποτελεί πλήγμα για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, ο κ. Μερτς έκανε λόγο για μια «συντεταγμένη, κομψή» αλλαγή κυβέρνησης, κάτι που, όπως επισήμανε, δεν θεωρείται παντού αυτονόητο και τόνισε ότι δεν προτίθεται να αναζητήσει τους βουλευτές που δεν πειθάρχησαν στην κομματική εντολή. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η νέα κυβέρνηση θα εργαστεί από σήμερα σε πνεύμα εμπιστοσύνης.

Ερωτώμενος σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για ζήτημα «υψίστης ανησυχίας» για την κυβέρνησή του και ανακοίνωσε ότι ο νέος υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα επισκεφθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο το Ισραήλ. «Προετοιμάζουμε αυτήν τη στιγμή αυτό το ταξίδι μαζί. Αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του πολέμου και πρέπει να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Βλέπουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με μεγάλη ανησυχία», τόνισε.

Στο εσωτερικό, ο κ. Μερτς άφησε ανοιχτό το εάν θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί διαδικασία απαγόρευσης της Εναλλακτικής για την Γερμανία (ΑfD), μετά την ταξινόμησή της ως «εξακριβωμένα ακροδεξιάς» οργάνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Συντάγματος. «Θα καταλήξουμε σε αυτήν την απόφαση μόνο έπειτα από πιο προσεκτική εξέταση. Αλλά ακόμη και αν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, το πρόβλημα δεν θα λυνόταν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εξαλειφθούν οι αιτίες αυτής της συμπεριφοράς των ψηφοφόρων στην Γερμανία και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστεί αυτή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», εξήγησε ο καγκελάριος.

Μιλώντας λίγο αργότερα στην ίδια εκπομπή, ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ υπενθύμισε ότι η προγραμματική συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού αποκλείει οποιαδήποτε σύμπραξη με την AfD στο κοινοβούλιο. «Το έχω καταστήσει σαφές: πρόκειται για ακροδεξιό κόμμα. Το καθήκον μας τώρα είναι να αξιολογήσουμε την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, να την συζητήσουμε στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο να κινηθεί διαδικασία απαγόρευσης δεν έχει αποκλειστεί. Ερωτώμενος επίσης σχετικά με τις διαρροές στην ψηφοφορία για τον καγκελάριο, ο κ. Κλινγκμπάιλ επανέλαβε ότι δεν έχει καμία απόδειξη για «αποστάτες» και πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε εικασίες. «Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα ενισχυθεί η χώρα», ανέφερε.

