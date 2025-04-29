Δημοσκόπηση: Πρώτη η ακροδεξιά AfD στην πρόθεση ψήφου

Κακό ποδαρικό για τον Φρίντριχ Μερτς πριν καν ορκιστεί καγκελάριος. Η πλειονότητα των πολιτών δεν τον εμπιστεύεται, την ώρα που η AfD βγαίνει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση.

Μία εβδομάδα πριν από την ανάδειξη του Φρίντριχ Μερτς στη θέση του καγκελαρίου από την Μπούντεσταγκ (στις 6 Μαΐου) ένα είναι βέβαιο.



Η εμπιστοσύνη στην μελλοντική κυβέρνηση αλλά και στον επόμενο καγκελάριο βρίσκονται στο ναδίρ. Και όλα αυτά την ώρα που η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βγαίνει (ξανά) πρώτη στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας δεύτερη την Χριστιανική Ένωση.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου RTL/ntv, η AfD κόβει πρώτη το νήμα με 26%, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Συντηρητικοί υπό τον Μερτς με 24%. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη σφυγμομέτρηση της περασμένης εβδομάδας οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) χάνουν μια ποσοστιαία μονάδα συγκεντρώνοντας μόλις 14%.

Οι Πράσινοι και το Κόμμα της Αριστεράς, από την άλλη πλευρά, σημειώνουν μικρή άνοδο στο 12% και στο 10% αντίστοιχα, ενώ η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) αποτυγχάνουν και πάλι να περάσουν το όριο του 5% για μια είσοδο στην ομοσπονδιακή βουλή με ποσοστά 4% και 3% αντίστοιχα.

Πριν καν αναλάβει καθήκοντα η κυβέρνηση Μερτς το βαρόμετρο του RTL/ntv δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο πως ελάχιστοι Γερμανοί είναι πεπεισμένοι ότι θα τα πάει καλά. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μετά το τέλος της θητείας της κυβέρνησης Μερτς, η Γερμανία θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από σήμερα, με 26% να απαντούν ότι η κατάσταση θα είναι χειρότερη.

Ας σημειωθεί ότι το 37% απαντά ότι σε τέσσερα χρόνια δεν θα υπάρχει διαφορά από σήμερα. Με άλλα λόγια το 63% δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μερτς δεν θα βελτιώσει την κατάσταση της χώρας. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι αν διεξάγονταν σήμερα εκλογές Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες δεν θα διασφάλιζαν πια πλειοψηφία στην Μπούντεσταγκ.

Μόλις ένα 33% εμπιστεύεται τον Μερτς

Λίγες μέρες πριν από την εκλογή του νέου καγκελαρίου, οι Γερμανοί έχουν ακόμα ισχυρές επιφυλάξεις έναντι του προέδρου των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Βάσει της δημοσκόπησης μόλις ένα 33% τον εμπιστεύεται απόλυτα ή σε σημαντικό βαθμό. Σε αντίθεση, το 63% των Γερμανών δεν εμπιστεύεται ή δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Φρίντριχ Μερτς. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μόνο η πλειοψηφία των ψηφοφόρων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) θεωρεί αξιόπιστο τον Φρίντριχ Μερτς.

Αναμονή για τον «μεγάλο συνασπισμό»

Ανοιχτό παραμένει αν η Γερμανία αποκτήσει και πάλι κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού». Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μελών του SPD για την κυβερνητική συμφωνία. H εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα.

Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές έχουν ήδη δώσει πράσινο φως. Εάν η πλειοψηφία των μελών του SPD καταψηφίσει την κυβερνητική συμφωνία, δεν θα υπάρξει συνασπισμός.

Αν όμως τα μέλη των Σοσιαλδημοκρατών την υπερψηφίσουν, κάτι που θεωρείται πιθανότερο σενάριο, τότε ο ηγέτης της CDU Φρίντριχ Μερτς θα θέσει υποψηφιότητα για καγκελάριος στην γερμανική βουλή στις 6 Μαΐου. Η εκλογή ωστόσο είναι μυστική. CDU, CSU και SPD διαθέτουν από κοινού 328 από τις 630 έδρες της Μπούντεσταγκ. Ο Μερτς χρειάζεται επομένως 316 ψήφους για να εκλεγεί στον α΄ γύρο.

Πηγές: n-tv.de, AFP

Πηγή: Deutsche Welle

