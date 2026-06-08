Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τα υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ε απόφαση του πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη.

Στο υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Ο Κώτσηρας στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών

Σχολιάζοντας τις νέες αλλαγές, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ο Γιώργος Κώτσηρας ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και διαθέτει σημαντική κυβερνητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει ως υφυπουργός στα υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Βουλευτής Δυτικής Αττικής από το 2019, ο 42χρονος νομικός είναι διδάκτωρ Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η επιστημονική του κατάρτιση, σε συνδυασμό με την κυβερνητική του εμπειρία, αποτελούν σημαντικά εφόδια για το απαιτητικό χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών.

Ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας

Τη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο 51χρονος βουλευτής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει έντονη κοινοβουλευτική παρουσία εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι αναμένεται να συμβάλει τόσο στην προώθηση της φορολογικής πολιτικής όσο και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του υπουργείου, υποστηρίζοντας το έργο του υπουργού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σημειώνεται πως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

Ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος

Παράλληλα, η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκος Ταγαράς.

Μηχανικός με επαγγελματική παρουσία στον ιδιωτικό τομέα από το 1996 και βουλευτής Κορινθίας από το 2019, αναλαμβάνει αρμοδιότητες που αφορούν τη χωροταξία, το αστικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και γεωχωρικών πληροφοριών.

Η Μαριλένα Σούκουλη, νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Χατζηβασιλείου στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών και επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων έχει διατελέσει τα τελευταία χρόνια γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, με ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και διεθνών επαφών.

Νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Η επιλογή του συνδέεται με την εμπειρία που διαθέτει στα ευρωπαϊκά θέματα και την ενασχόλησή του με τις σχέσεις της χώρας με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θεσμούς. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί τις ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης περιόδου και να συμβάλει στην προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

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