Για «ιστορική ήττα», «κρίση» και «βόμβα» κάνουν λόγο τα γερμανικά ΜΜΕ σχολιάζοντας την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί σήμερα καγκελάριος από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία, αν και νωρίτερα υπήρχαν φήμες ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) κατέβαλε προσπάθεια να διεξαχθεί απόψε.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, εκπρόσωποι της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης διαβεβαίωσαν ότι η δεύτερη ψηφοφορία δεν πρόκειται να γίνει σήμερα, διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν διακινηθεί νωρίτερα.

Πιθανότερο είναι η ψηφοφορία να γίνει, αύριο, Τετάρτη.

Ταυτόχρονα οργιάζουν οι φήμες σχετικά με τους βουλευτές που δεν πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (…) Είναι βόμβα (…) Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της χώρας. Ποτέ πριν δεν είχε αποτύχει υποψήφιος καγκελάριος στην εκλογή από την Bundestag» μεταδίδει το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ενώ ο ιδιωτικός σταθμός n-tv αναφέρει ότι «η είδηση έπεσε στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue ως μικρή βόμβα» και προσθέτει ότι «18 βουλευτές ρισκάρουν μια κρατική κρίση».

Το περιοδικό Der Spiegel κάνει λόγο για «ιστορική ήττα» του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος «εξαπατήθηκε», όπως επισημαίνεται, από βουλευτές του μελλοντικού κυβερνητικού συνασπισμού του.

«Η πρώτη ψηφοφορία για τον Φρίντριχ Μερτς καταλήγει σε φιάσκο - Η AfD πανηγυρίζει» γράφει η Handelsblatt, αναφερόμενη στο αίτημα που υπέβαλε η αρχηγός της Εναλλακτικής για την Γερμανία Αλίς Βάιντελ για την διεξαγωγή νέων εθνικών εκλογών. «Είναι μια καλή μέρα για την Γερμανία», δήλωσε η κ. Βάιντελ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στην Bundestag.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι του καταλογισμού των ευθυνών για τη σημερινή εξέλιξη. Το SPD απέρριψε οποιεσδήποτε εικασίες ότι οι «αντάρτες» βουλευτές προέρχονταν από τις τάξεις του. «Θεωρούμε ότι από εμάς δεν υπήρξε διαρροή. Επίσης, δεν απουσίαζε κανείς» ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του αρχηγού του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ, σύμφωνα με την BILD.

SPD: Δεν φταίμε

«Δεν φέρουμε ευθύνη για την αποτυχία του Μερτς. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν στην πλευρά του SPD» δήλωσε και η βουλευτής του SPD Μάγια Βάλσταϊν στο Phoenix, ενώ ο συνάδελφός της Ραλφ Στέγκνερ τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως κάποιος σοσιαλδημοκράτης ψήφισε κατά του Φρίντριχ Μερτς. «Δεν παρατήρησα τίποτα άλλο και δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι ψηφίσαμε ομόφωνα.

Όσοι θα ψήφιζαν κατά του Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές. Άλλωστε, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η μηδενική, δηλαδή το εξακριβωμένα δεξιό εξτρεμιστικό AfD. Είμαι πραγματικά έκπληκτος που αυτό πρέπει ακόμα να εξηγηθεί σε ορισμένους ανθρώπους» πρόσθεσε ο κ. Στέγκνερ.

Από την πλευρά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο γενικός γραμματέας Κάρστεν Λίνεμαν εξέφρασε την ελπίδα ότι ο β' γύρος ψηφοφορίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και σήμερα, παρότι για τη διεξαγωγή του πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και η AfD έχει ήδη δηλώσει ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο.

Το ακροδεξιό κόμμα έχει ωστόσο συμφωνήσει για επανάληψη της διαδικασίας αύριο.

Νωρίτερα σήμερα ο κ. Μερτς απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 316 βουλευτών επί συνόλου 630 στην Buhdestag. Υπέρ του ψήφισαν 310 (ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD διαθέτει 328 βουλευτές), κατά 307, ενώ υπήρξαν 3 αποχές και μία άκυρη ψήφος. Από την διαδικασία απουσίαζαν εννέα βουλευτές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο β΄ γύρος πρέπει να διεξαχθεί εντός 14 ημερών.

