Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ θα έχει αύριο ο νεοεκλεγείς καγκελάριος Μερτς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έχει αύριο Πέμπτη ο νεοεκλεγείς καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος αργά χθες το βράδυ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν ενδεχομένως στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ (24η-26η Ιουνίου) στη Χάγη.

Ο κ. Μερτς απέρριψε πάντως την κριτική που άσκησε η Ουάσιγκτον για την ταξινόμηση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ως «εξακριβωμένα ακροδεξιάς οργάνωσης» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Αναφερόμενος στη μεταναστευτική πολιτική που σκοπεύει να ασκήσει, ο καγκελάριος δήλωσε ότι το θέμα θα τεθεί κατά τις συναντήσεις που θα έχει σήμερα στο Παρίσι με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και ακολούθως στην Πολωνία με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Ο κ. Μερτς έκανε λόγο για μια «πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική» και για την ανάγκη να διαμορφωθεί από κοινού μια ευρωπαϊκή πολιτική. Σχετικά με την προειδοποίηση της Πολωνίας ότι η νέα κυβέρνηση δεν πρέπει να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο απορρίπτοντας πρόσφυγες, ο καγκελάριος δήλωσε: «Έχω σαφή άποψη για αυτό. Αλλά αν και υπάρχουν διαφορές απόψεων, υπάρχουν και μορφές τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Θα παραμείνουμε μια ανοιχτή, ελεύθερη και φιλελεύθερη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας μας». Αλλά, όπως εξήγησε, ο συνασπισμός με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συμφωνεί ότι η παράνομη μετανάστευση πρέπει να περιοριστεί γρήγορα.

Ερωτώμενος σχετικά με την αποτυχία του να εκλεγεί κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Bundestag, ο κ. Μερτς έκανε λόγο για ένα «μικρό ψεγάδι» και διαβεβαίωσε ότι η εμπιστοσύνη του στον αρχηγό του SPD και κυβερνητικό του εταίρο Λαρς Κλινγκμπάιλ παραμένει αμετάβλητη. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, είπε, «πρέπει να κριθεί με βάση τα επιτεύγματά του στη μετανάστευση, την οικονομία και την εξασφάλιση της ειρήνης και της ελευθερίας και γνωρίζουμε ότι πρέπει να κυβερνήσουμε καλά, ώστε να λυθούν τα προβλήματα της χώρας μας».

