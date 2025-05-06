Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα Μακρόν στον Μέρτς: «Να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή  ισχυρότερη από ποτέ»

«Εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή... ισχυρότερη από ποτέ» δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος στο μήνυμά του 

Μακρόν προς Μέρτς: «Να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή  ισχυρότερη από ποτέ»

Μήνυμα στον Φρίντριχ Μερτς έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την εκλογή του στην καγκελαρία. 

«Εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή... ισχυρότερη από ποτέ» και να «επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή μας ατζέντα για κυριαρχία, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα» τονίζει, σε ανάρτησή του που έγινε και στα γερμανικά.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δυο τους θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη, στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού του Μερτς στο εξωτερικό, στο Παρίσι και τη Βαρσοβία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Φρίντριχ Μερτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark