Μακρόν προς Μέρτς: «Να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή  ισχυρότερη από ποτέ»

Μήνυμα στον Φρίντριχ Μερτς έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την εκλογή του στην καγκελαρία.

«Εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή... ισχυρότερη από ποτέ» και να «επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή μας ατζέντα για κυριαρχία, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα» τονίζει, σε ανάρτησή του που έγινε και στα γερμανικά.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δυο τους θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη, στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού του Μερτς στο εξωτερικό, στο Παρίσι και τη Βαρσοβία.

Herzlichen Glückwunsch zum Amtsantritt, lieber Herr Bundeskanzler @_FriedrichMerz!



Jetzt liegt es an uns, den deutsch-französischen Motor und das deutsche-französische Bewusstsein stärker denn je zu machen.



Es liegt an uns, bei unserer europäischen Agenda für Souveränität,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.