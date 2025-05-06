Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας στην Bundestag, ξεπερνώντας το αρχικό σοκ της αποτυχίας του κυβερνητικού συνασπισμού CDU/CSU και SPD να εξασφαλίσει πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας ο Μερτς συγκέντρωσε 325 ψήφους υπέρ, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο των 316 ψήφων κατά 9 ψήφους για την απόλυτη πλειοψηφία. Κατά της εκλογής του ψήφισαν 289 βουλευτές, ενώ υπήρξε μία αποχή και τρεις άκυρες ψήφοι.

Αμέσως μετά την εκλογή του και αφού παρέλαβε από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, το επίσημο έγγραφο του διορισμού του, ο Φρίντριχ Μερτς ορκίστηκε ως ο 10ος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η εκλογή του 69χρονου Φρίντριχ Μερτς αποτέλεσε ανακούφιση για τον ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών της κεντροδεξιάς, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Τα αντίπαλα κόμματα συμφώνησαν να διεξαχθεί άμεσα η δεύτερη ψηφοφορία το απόγευμα της Τρίτης, επικαλούμενα την ανάγκη διασφάλισης πολιτικής σταθερότητας σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αρκετοί εκφράζουν προβληματισμό για το πλήγμα στο κύρος του Μερτς και την εικόνα αδυναμίας που εκπέμπει ο κυβερνητικός του συνασπισμός με τους Σοσιαλδημοκράτες.

«Με την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς ως Καγκελάριου, η Bustestag χάραξε μια αποφασιστική πορεία σήμερα», δήλωσε η Marion Mühlberger, οικονομολόγος της Deutsche Bank Research.

«Εάν η νέα κυβέρνηση εφαρμόσει τώρα γρήγορα το 100ήμερο πρόγραμμά της για την επείγουσα ανακούφιση της γερμανικής οικονομίας, το γεγονός ότι χρειάστηκαν δύο ψηφοφορίες [για να εκλεγεί] καγκελάριος θα ξεθωριάσει σύντομα».

Το σοκ που υπέστη ο Μερτς στην πρώτη ψηφοφορία

Ο Φρίντριχ Μερτς υπέστη ένα σοκαριστικό πλήγμα, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στην πρώτη κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την επικύρωση της εκλογής του ως επόμενου καγκελάριου της Γερμανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς ηγείται του συνασπισμού του μπλοκ CDU/CSU και των Σοσιαλδημοκρατών,

Ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που ένας υποψήφιος καγκελάριος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των βουλευτών στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας στην Bundestag, προκαλώντας αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό του Βερολίνου.

Συγκεκριμένα, ο 69χρονος Μερτς, ο οποίος ηγήθηκε των συντηρητικών του CDU/CSU στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια εξασφάλισε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD), κέρδισε μόλις 310 ψήφους ενώ χρειαζόταν 316 για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Υπέρ του ψήφισαν 310 (ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD διαθέτει 328 βουλευτές), κατά 307, ενώ υπήρξαν 3 αποχές και μία άκυρη ψήφος. Από τη διαδικασία απουσίαζαν εννέα βουλευτές.

Συνολικά 18 βουλευτές από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ψήφισαν υπέρ του Μερτς, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα τόσο στον ίδιο όσο και στην κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

