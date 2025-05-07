Κορυφαίο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς έκρινε χθες Τρίτη ότι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με σκοπό να συμφωνηθεί νέα κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ δεν έχει πλέον απολύτως «κανένα νόημα», την επομένη της αποκάλυψης από πλευράς Ισραήλ σχεδίου για την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας, που σύμφωνα με υπουργό της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα «καταστραφεί ολοσχερώς».

Οι διακηρυγμένοι στόχοι της ισραηλινής κυβέρνησης είναι να κατατροπωθεί η Χαμάς, η έφοδος της οποίας εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν το έναυσμα του πολέμου, και να επιστρέψουν οι όμηροι που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα και παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο υπό απόλυτο αποκλεισμό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος της Λωρίδα της Γάζας σε σωρούς από συντρίμμια, στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή. Το Ισραήλ, που έχει θέσει υπό πολιορκία τους περίπου 2,4 εκατ. κατοίκους του θυλάκου, απαγορεύει από τη 2η Μαρτίου την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε χθες «αδύνατο να υπερασπιστεί» οποιοσδήποτε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. «Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ξαναρχίσει» να εισέρχεται στον θύλακο «αμέσως» και «δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται», σημείωσε μέσω X, ενημερώνοντας για τηλεφωνική συνδιάλεξή της με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.

Αυτός ο τελευταίος νωρίτερα επανέλαβε πως η Χαμάς «χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα για να τροφοδοτεί τη μηχανή πολέμου της».

Ο ΟΗΕ από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως «όπλο» στον πόλεμο, στέλνοντας «βόμβες» αντί για νερό, τροφή και φάρμακα στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Τη Δευτέρα, η ισραηλινή κυβέρνηση ανήγγειλε νέα στρατιωτική εκστρατεία με σκοπό την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας που θα συμπεριλάβει μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού της στο εσωτερικό του θυλάκου.

«Η Γάζα θα καταστραφεί ολοσχερώς», διεμήνυσε χθες Τρίτη ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ερωτηθείς σχετικά με το όραμά του για την μεταπολεμική κατάσταση.

Αφού μετακινηθεί προς τον νότο, ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας θα αρχίσει να «φεύγει κατά μεγάλο αριθμό προς τρίτες χώρες», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συζήτησης στον ισραηλινό οικισμό Οφρά, στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Οποιοδήποτε εγχείρημα από πλευράς του Ισραήλ να προσαρτήσει εδάφη της Λωρίδας της Γάζας θα ήταν «απαράδεκτη», προειδοποίησε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

Έπειτα από 38 χρόνια κατοχής, το Ισραήλ αποσύρθηκε μονομερώς το 2005 από τη Λωρίδα της Γάζας. Αφού κατέλαβε την εξουσία στον θύλακο η Χαμάς, επέβαλε αεροπορικό, θαλάσσιο και χερσαίο αποκλεισμό για πάνω από 15 χρόνια.

«Δεν έχει κανένα νόημα να πάρουμε μέρος σε διαπραγματεύσεις, ούτε να εξετάσουμε νέες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος πείνας κι ο πόλεμος εξόντωσης στη Γάζα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του ΠΓ της Χαμάς.

Παρά το απόλυτο αδιέξοδο, το εμιράτο του Κατάρ, ένα από τα κράτη που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, διαβεβαίωσε πως συνεχίζει τις προσπάθειές του ενόψει της σύναψης νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γάζα, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για 31 νεκρούς και «δεκάδες τραυματίες» σε διπλό βομβαρδισμό του Ισραήλ, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων στην Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Στο Ισραήλ, οι στρατολογικές αρχές έστειλαν δεκάδες χιλιάδες ειδικά φύλλα πορείας σε εφέδρους για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους, ενόψει της επέκτασης των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Μολαταύτα, αξιωματούχος έκανε λόγο για «παράθυρο» διαπραγμάτευσης με σκοπό την απελευθέρωση ομήρων ως το τέλος της περιοδείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, από τη 13η ως τη 16η Μαΐου.

Αργότερα χθες ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε «πολύ σπουδαία ανακοίνωση» για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει καμιά λεπτομέρεια για τη φύση της.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εκτίμησε πως «όλα τα μέρη πρέπει να καταβάλλουν επιπρόσθετες προσπάθειες (...) προκειμένου οι όμηροί μας να επιστρέψουν αμέσως».

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.615 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με απολογισμό του ισραηλινού στρατού, από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 58 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί. Η Χαμάς έχει επίσης στα χέρια της το πτώμα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα, το 2014.

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες στον Λευκό Οίκο ότι ακόμη τρεις από τους ομήρους είναι νεκροί, κατά συνέπεια απομένουν 21 στη ζωή.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έπειτα από πολύ δύσκολες έμμεσες διαπραγματεύσεις της Χαμάς και του Ισραήλ, συμφωνήθηκαν δυο ανακωχές, μια τον Νοέμβριο του 2023, η δεύτερη από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο των οποίων απελευθερώθηκαν δεκάδες όμηροι στη Γάζα και σε αντάλλαγμα μερικές χιλιάδες Παλαιστίνιοι έγκλειστοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Πηγή: skai.gr

