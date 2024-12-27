Διαλύθηκε η Βουλή στη Γερμανία, πρόσω ολοταχώς για τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ διέλυσε την Παρασκευή την Κάτω Βουλή της χώρας για να ανοίξει το δρόμο για πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου μετά την κατάρρευση του τριμερούς συνασπισμού του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Ο Σολτς έχασε ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτό το μήνα μετά την αποχώρηση των Ελεύθερων Δημοκρατών του υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ που άφησε την κυβέρνησή του χωρίς νομοθετική πλειοψηφία.

Ο χριστιανοδημοκράτης Φρίντριχ Μερτς φαίνεται, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ότι θα αντικαταστήσει τον Σολτς στην καγκελαρία, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση συνασπισμού επέβαλε υπερβολικούς κανονισμούς και κατέπνιξε την ανάπτυξη.

Οι συντηρητικοί έχουν προβάδισμα άνω των 10 μονάδων έναντι του SPD στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται ελαφρώς μπροστά από το κόμμα του Σολτς, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση.

Τα κύρια κόμματα αρνήθηκαν να κυβερνήσουν με το AfD, αλλά η παρουσία του περιπλέκει την κοινοβουλευτική αριθμητική, καθιστώντας πιο πιθανούς τους δυσκίνητους συνασπισμούς.

Πηγή: skai.gr

