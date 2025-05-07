Επιδρομή drones στοχοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη σουδανική ναυτική βάση, στο Πορτ Σουδάν (ανατολικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον τακτικό στρατό, καθώς συνεχίστηκαν για τέταρτη συναπτή ημέρα τα πλήγματα στην πόλη που έχει μετατραπεί σε προσωρινή έδρα της κυβέρνησης, σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για πάνω από δυο χρόνια.

🇸🇩 This morning, the RSF launched a major drone assault on Port Sudan, targeting civilian infrastructure such as the airport, oil depots, and terminal, alongside SAF barracks.



The attack also struck a hotel and the guest palace where General Burhan stays. pic.twitter.com/299jnFYeaD May 6, 2025

Τα drones «αντιμετωπίστηκαν με αντιαεροπορικούς πυραύλους», είπε η πηγή, που εκφράστηκε με όρο να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε άδεια της ιεραρχίας του να μιλήσει στον Τύπο.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουγε αλλεπάλληλες εκρήξεις από την κατεύθυνση του λιμανιού για περίπου μισή ώρα τα ξημερώματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.