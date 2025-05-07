Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα επιδρομή drones στο Πορτ Σουδάν - Στο στόχαστρο ναυτική βάση (Βίντεο)

Συνεχίστηκαν για τέταρτη συναπτή ημέρα τα πλήγματα στην πόλη που έχει μετατραπεί σε προσωρινή έδρα της κυβέρνησης σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ

Σουδάν

Επιδρομή drones στοχοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη σουδανική ναυτική βάση, στο Πορτ Σουδάν (ανατολικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον τακτικό στρατό, καθώς συνεχίστηκαν για τέταρτη συναπτή ημέρα τα πλήγματα στην πόλη που έχει μετατραπεί σε προσωρινή έδρα της κυβέρνησης, σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για πάνω από δυο χρόνια.

Τα drones «αντιμετωπίστηκαν με αντιαεροπορικούς πυραύλους», είπε η πηγή, που εκφράστηκε με όρο να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε άδεια της ιεραρχίας του να μιλήσει στον Τύπο.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουγε αλλεπάλληλες εκρήξεις από την κατεύθυνση του λιμανιού για περίπου μισή ώρα τα ξημερώματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σουδάν παραστρατιωτικοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark