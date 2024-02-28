Φρεγάτα της Γερμανίας στην Ερυθρά Θάλασσα αποκρούει —για πρώτη φορά— επίθεση των ανταρτών Χούθι

Η γερμανική φρεγάτα Hessen (F221), η οποία αναπτύχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, απέκρουσε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για πρώτη φορά, σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου.

Οι πηγές διευκρίνισαν πως το σκάφος του γερμανικού πολεμικού ναυτικού κατέστρεψε δυο στόχους χθες Τρίτη το απόγευμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση του οπλισμού τους στο πλαίσιο της αποστολής αυτής, που άρχισε την Παρασκευή και θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες που έχουν αναλάβει εδώ και δεκαετίες.

Οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν και ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Η αποστολή Ασπίδες εγκρίθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Προβλέπει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων και εναέριων συστημάτων προειδοποίησης και ελέγχου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην αποστολή έχουν διαταγές να ανοίγουν πυρ εναντίον στοιχείων των ανταρτών μόνο αν δεχθούν πυρά ή αν απειλούνται εμπορικά ή πολεμικά πλοία στην περιοχή από drones ή πυραύλους. Το κέντρο διοίκησης και ελέγχου της αποστολής βρίσκεται στη Λάρισα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

