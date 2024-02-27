Λογαριασμός
«Ασπίδες»: Η φρεγάτα Ύδρα απέπλευσε για την Ερυθρά Θάλασσα – Βίντεο, φωτογραφίες

Πρώτος προορισμός θα είναι ο ναύσταθμος της Κρήτης για λίγες ώρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το μακρύ της ταξίδι επί τρεις μήνες για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αρμάδα των «Ασπίδων»

ydra

Η φρεγάτα «Ύδρα», η οποία θα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, απέπλευσε το βράδυ της Δευτέρας, από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

ydra

Πρώτος προορισμός θα είναι ο ναύσταθμος της Κρήτης και έπειτα θα συνεχίσει επί τρεις μήνες το ταξίδι προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αρμάδα των «Ασπίδων», συμμετέχοντας στην προστασία των εμπορικών πλοίων, πολλά από τα οποία είναι ελληνόκτητα και περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, κινδυνεύοντας πολλές φορές από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι.

ydra

Σημειώνεται πως εκτός από τη χώρα μας συμμετέχει η Ιταλία με ένα αντιτορπιλικό και φρεγάτες από την Γερμανία και από την Γαλλία.

ydra

Το στρατηγείο στην Λάρισα παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο της επιχείρησης «Ασπίδα». 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον απόπλου της φρεγάτας

ydra

ydra

ydra

ydra

