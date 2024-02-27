Η φρεγάτα «Ύδρα», η οποία θα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, απέπλευσε το βράδυ της Δευτέρας, από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πρώτος προορισμός θα είναι ο ναύσταθμος της Κρήτης και έπειτα θα συνεχίσει επί τρεις μήνες το ταξίδι προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αρμάδα των «Ασπίδων», συμμετέχοντας στην προστασία των εμπορικών πλοίων, πολλά από τα οποία είναι ελληνόκτητα και περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, κινδυνεύοντας πολλές φορές από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι.

Σημειώνεται πως εκτός από τη χώρα μας συμμετέχει η Ιταλία με ένα αντιτορπιλικό και φρεγάτες από την Γερμανία και από την Γαλλία.

Το στρατηγείο στην Λάρισα παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο της επιχείρησης «Ασπίδα».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον απόπλου της φρεγάτας

Πηγή: skai.gr

