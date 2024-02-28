Μελόνι: Νηστεύω και δεν μπορώ να πιω για να ξεχάσω ότι έχασα σε τοπικές εκλογές

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρζια Μελόνι παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ρώμης.

Με χαλαρή και πνευματώδη διάθεση, η Μελόνι, όταν πληροφορήθηκε ότι η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών ετοιμάζεται να μετακομίσει σε νέα έδρα, σχολίασε: «Δεν ξέρω τι θα σκέπτεται ο Μπερλουσκόνι για το ότι η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, αυτή η "συμμορία κομμουνιστών", όπως θα την χαρακτήριζε, σύντομα θα μετακομίσει στην πρώην κατοικία του εδώ στην Αιώνια Πόλη. Αλλά έτσι είναι η ζωή, συμβαίνουν και αυτά».

Στην συνέχεια, με αναφορά στο «ζεστό κλίμα» της βραδιάς, πρόσθεσε: «Ξέρω ότι περιμένετε από την πρωθυπουργό μια ανάλαφρη παρέμβαση. Εγώ δεν ήμουν ανάλαφρη ούτε όταν ήμουν 15 ετών, φανταστείτε μετά από 16 μήνες που είμαι πρωθυπουργός. Με καλέσατε και την ημέρα που έχασα τις περιφερειακές εκλογές στη Σαρδηνία, με καλέσατε τώρα που νηστεύω λόγω Σαρακοστής των Καθολικών και δεν μπορώ ούτε να ξεχάσω την στεναχώρια μου πίνοντας λίγο κρασί».

Αναφερόμενη στον χαρακτήρα της και στο πώς την έχουν παρουσιάσει, στην Ιταλία και όχι μόνον, η Τζόρτζια Μελόνι είπε: «Άνθρωποι που με γνώρισαν άλλαξαν την κρίση τους, ορισμένες φορές προς το αρνητικότερο, αρκετές άλλες προς το θετικότερο. Δεν ήταν δύσκολο, διότι όταν σε παρουσιάζουν ως τέρας και εξωγήινη και συναντάς τον κόσμο, δείχνοντάς του ότι έχεις δυο μάτια και όχι έξι, η εντύπωση που δημιουργείται είναι μάλλον θετική».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός «εξομολογήθηκε» ότι «δεν έγινε πραγματικότητα κανένα από τα όνειρά της» διότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια αλλά είναι παράφωνη, ήθελε να παίξει στην εθνική ομάδα βόλει αλλά είναι κοντή, ήθελε να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον αλλά πέθανε πολύ νωρίς. «Δεν ήθελα να γίνω πρωθυπουργός διότι είμαι υπερβολικά διαυγής, αλλά τα αγγλικά τα έμαθα από τον Μάικλ Τζάκσον και τα τραγούδια του», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε επίσης ότι «την χαρακτηρίζουν πολλά από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά όχι το πιο ύπουλο και καταστρεπτικό για τους πολιτικούς, το οποίο είναι η κενοδοξία». «Θεωρώ ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ξέρω ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την κακία ενός καλού ανθρώπου που αναγκάζεται να γίνει κακός», είπε στους δημοσιογράφους η Μελόνι.

Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάγκη να «κυβερνηθεί», η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας υπογράμμισε: «Μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε για ελευθερία του Τύπου, αλλά κινδυνεύουμε να σταματήσει να υπάρχει ο ίδιος ο Τύπο. Και χωρίς Τύπο, δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς την ελευθερία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη ευκαιρία μόνον υπό τον όρο να καταφέρουμε να την κυβερνήσουμε».

Η Τζόρτζια Μελόνι ολοκλήρωσε την ομιλία της με μια πνευματώδη τοποθέτηση και αναφορά στο προηγούμενο δείπνο των Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, όπου ο επίσημος καλεσμένος ήταν ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι. «Με καλέσατε σε αυτό το δείπνο και μόνον στη συνέχεια μου εξηγήσατε πως όταν ήρθε ο Ντράγκι, δυο μέρες μετά το δείπνο η κυβέρνησή του έπεσε, ότι του φέρατε πρωτοφανή γρουσουζιά. Να ξέρετε πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να απομακρυνθώ αμέσως από την αίθουσα, ώστε να συνεχίσω να κυβερνώ, για λίγο καιρό ακόμη, το ιταλικό έθνος», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

