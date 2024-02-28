Μαλί: Τουλάχιστον 31 νεκροί εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από γέφυρα

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γέφυρα στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μαλί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 17:00 της Τρίτης σε γέφυρα στον ποταμό Μπαγκό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της αφρικανικής χώρας, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Κενιέμπα με προορισμό την Μπουρκίνα Φάσο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθεί η αιτία που ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την πτώση από τη γέφυρα.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Μαλί και αποδίδονται συνήθως στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των οχημάτων, καθώς και σε απρόσεκτη οδήγηση.

Πριν από λίγες ημέρες, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Μοπτί με προορισμό την πρωτεύουσα Μπαμακό, συγκρούστηκε με φορτηγό στο κεντρικό Μαλί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

