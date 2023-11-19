Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν φονική επίθεση σε αυτοκινητοπομπή που απομάκρυνε εργαζόμενους από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας

Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières) που απομάκρυνε παλαιστινίους υπαλλήλους της και τα μέλη των οικογενειών τους από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, κατήγγειλαν οι MSF.

«Στις 18 Νοεμβρίου 2023, ένας συγγενής υπαλλήλου των MSF σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε κατά την επίθεση σε αυτοκινητοπομπή μας που επιχειρούσε να απομακρύνει 137 ανθρώπους – παλαιστίνιους εργαζόμενους για τους MSF και τις οικογένειές τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο αυτήν την εσκεμμένη επίθεση», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

