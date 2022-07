Φον ντερ Λάιεν σε Κίεβο: Πάρτε μέτρα κατά της διαφθοράς «στο μακρύ δρόμο» σας προς ένταξη στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν εκθείασε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει και τους θεσμούς που έχουν εγκαθιδρυθεί για να δημιουργηθεί «ένας εντυπωσιακός μηχανισμός κατά της διαφθοράς», σε ομιλία της που απηύθυνε μέσω βίντεο στους ουκρανούς βουλευτές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε σήμερα Παρασκευή την Ουκρανία να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της κατά της διαφθοράς, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα έχει την υποστήριξη των 27 «στο μακρύ δρόμο» της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament.



Ukrainians are fighting back bravely.



Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war.



And we will not rest until you prevail.

https://t.co/fQgNeN9ryy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

«Όμως οι θεσμοί αυτοί έχουν πλέον ανάγκη από μέσα δράσης και τα σωστά πρόσωπα στις θέσεις ευθύνης», πρόσθεσε.

«Ο νέος επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και ο νέος διευθυντής του ουκρανικού Εθνικού Γραφείου για τη μάχη κατά της διαφθοράς πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Αναφορικά με το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η φον ντερ Λάιεν έκρινε «απαραίτητο να προβλεφθεί, δια της νομοθετικής οδού, μια διαδικασία επιλογής δικαστών».

I believe in Ukraine’s European future. It is your future and only you can make it happen.



You can change this country for good and this will be your ultimate victory.



A free and vibrant Ukraine.



A sovereign Ukraine, finally reunited with our European family. pic.twitter.com/HB3DvP0ykz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Η ίδια χαιρέτισε την υιοθέτηση από την Ουκρανία ενός νόμου που έχει στόχο να σταματήσει «την υπερβολική επιρροή των ολιγαρχών στην οικονομία», όμως ζήτησε η χώρα να εξασφαλίσει πλέον «την εφαρμογή του με νομικά στέρεο τρόπο».

Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε επίσης την υιοθέτηση «ενός νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, που να καθιστά την ουκρανική νομοθεσία συμβατή με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφοδιάζει με τα απαραίτητα μέσα την ανεξάρτητη αρχή κανονιστικής ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης».

Οι ηγέτες των 27 συμφώνησαν στις 23 Ιουνίου στην Ουκρανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

«Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί θα είναι μακρύς, όμως η Ευρώπη θα είναι στο πλευρό σας σε κάθε στάδιο, για όσο χρόνο χρειαστεί, απ' αυτές τις σκοτεινές ημέρες του πολέμου μέχρι τη στιγμή που θα διαβείτε το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσής μας», υποσχέθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The reconstruction of the country and your European path and will go hand in hand.



Ukraine will be in the lead.⁰

Massive investments will have to come.



But to maximize their impact and foster business confidence, they will have to be coupled with a new wave of reforms. pic.twitter.com/40FmMw1OyX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Πηγή: skai.gr

