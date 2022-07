Φιδονήσι: Βίντεο για την απελευθέρωσή του από τον ουκρανικό στρατό

Βίντεο με το οποίο πανηγυρίζει την απελευθέρωση του νησιού Zmiinyi (Φιδονήσι) από τους Ρώσους ανάρτησε την Πέμπτη ο ουκρανικός στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, τα τρία συστατικά της επιτυχημένης στρατιωτικής επιχείρησης είναι τα εξής:



- δεξιότητες του ουκρανικού στρατού.

- σύγχρονα ουκρανικά όπλα

- εξοπλισμός από τους διεθνείς συνεργάτες μας

… και το Φιδονήσι είναι ελεύθερο από κατοχή.



Στο βίντεο εμφανίζεται και ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar.



Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B