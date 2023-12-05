Φινλανδικές εταιρείες φέρεται να εξήγαγαν 3.500 drones στη Ρωσία

Δύο φινλανδικές εταιρείες είναι ύποπτες ότι εξήγαγαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά διαβαθμισμένα προϊόντα αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρωσία κατά παράβαση των κυρώσεων της ΕΕ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Υπάρχουν συνολικά έξι ύποπτοι για την υπόθεση ένας από τους οποίους κρατείται από τον Σεπτέμβριο», ανέφερε η τελωνειακή υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδόν 3.500 drones πιστεύεται ότι κατέληξαν στη Ρωσία.

Τα είδη εγκρίθηκαν για εξαγωγή σε διαφορετική χώρα, αλλά τελικά κατευθύνθηκαν προς τη Ρωσία, υποπτεύονται οι αρχές.

Η τελωνειακή υπηρεσία είπε ότι «ένα άτομο είναι υπεύθυνο και για τις δύο εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο έρευνας». Μία από τις εταιρείες επέβλεπε την αγορά των προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις και η άλλη προώθησε τα εμπορεύματα στη Ρωσία, σύμφωνα με τα φινλανδικά τελωνεία.

Η υπόθεση αφορά σε αδικήματα ρύθμισης και εξαγωγής αμυντικού υλικού και η υπόθεση θα εξεταστεί από εισαγγελέα τον Δεκέμβριο.



Πηγή: skai.gr

