Στο Κιγκάλι της Ρουάντα ταξίδεψε το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι, ώστε να υπογράψει μια νέα συνθήκη με την κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής του Λονδίνου.

Η συνθήκη περιλαμβάνει συμφωνία επί μέτρων που βελτιώνουν την ικανότητα της Ρουάντα να διαχειρίζεται αιτήσεις ασύλου από μετανάστες και πρόσφυγες.

Η βρετανική κυβέρνηση θέλει να στέλνει απευθείας στη Ρουάντα μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν επί βρετανικού εδάφους μέσω παράτυπων οδών, κυρίως με λέμβους μέσω της Μάγχης. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου στην αφρικανική χώρα.

Το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε, ωστόσο, από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, που έκρινε στις 15 Νοεμβρίου ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Τα μέτρα που θα περιέχονται στη νέα συνθήκη αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, τις ενστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Βασικό μέτρο θα είναι η δέσμευση της κυβέρνησης της Ρουάντα πως δεν θα απελαύνει αιτούντες άσυλο πίσω στις χώρες προέλευσης, αλλά μόνο πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, μεταξύ άλλων, έχει αναφερθεί η πιθανότητα χρηματοδότησης από το Λονδίνο περισσότερων δικαστών που θα ασχολούνται με τις μεταναστευτικές υποθέσεις στη Ρουάντα. Το Κιγκάλι έχει διαψεύσει δημοσιεύματα περί τοποθέτησης Βρετανών δικαστών στα δικαστήρια της χώρας.

Επιπλέον, πιθανότατα εντός της εβδομάδας το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβάλει προς ψήφιση στη Βουλή των Κοινοτήτων νομοθεσία που θα ορίζει πως η Ρουάντα θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα, κίνηση που στη Βρετανία υπερισχύει της δικαστικής απόφασης.

Η επίσκεψη, η νέα συνθήκη και η επικείμενη νέα νομοθεσία ακολουθούν το καινούριο σχέδιο πέντε σημείων που παρουσίασε τη Δευτέρα ο κ. Κλέβερλι για τη μείωση της νόμιμης μετανάστευσης.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση του κατώτατου μικτού ετήσιου μισθού που θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ένας καινούργιος μετανάστης στη Βρετανία από 26.000 σε 38.700 λίρες. Περιορίζεται επίσης δραστικά η δυνατότητα μεταναστών να φέρνουν στο Ην. Βασίλειο μέλη της οικογένειας τους.

Οι κινήσεις του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ για μείωση τόσο της παράνομης όσο και της νόμιμης μετανάστευσης έρχονται μετά από έντονες πιέσεις από την πιο συντηρητική πτέρυγα του κόμματος του και του Τύπου.

